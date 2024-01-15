Полиция выставила на аукцион два BMW с темным прошлым

Первая машина – BMW 530D (2003), ее начальная цена составляет 1500 евро.

Имеющийся номерной знак не принадлежит этому транспортному средству. Новому владельцу придется приобрести номерные знаки в Департаменте транспорта. Пробег – 351 095 км.

Машина заводится от пуско-зарядного устройства, у нее один ключ зажигания. У BMW могут быть дефекты, которые не были выявлены при первичном осмотре.

Автомобиль BMW с начальной ценой 5000 евро. Фото: PPA Varahaldus

Вторая машина – BMW 328i (2007) – продается по начальной цене 5000 евро. Пробег – 220 909 км.

Машина заводится от пуско-зарядного устройства, у нее один ключ зажигания. У BMW могут быть дефекты, которые не были выявлены при первичном осмотре.