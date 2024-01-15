«2023 год был худшим годом в моей жизни, - пишет латышка Йоланта Калниня в социальных сетях. - Ровно год назад начался наш с Робчиком путь к совершеннолетию: тяжелый, жестокий и унизительный. (...) Пусть все эти нервные и наполненные бюрократией месяцы после того, как мой сын достигнет совершеннолетия, сгорят синем пламенем». У ее сына Роберта с рождения тяжелая инвалидность: он не говорит, не ходит, не видит и не ест самостоятельно. Роберту нужен круглосуточный уход. И так на протяжении 18 лет, рассказывает RUS TVNET .

Яркая, энергичная – такая женщина, которая выходит нам навстречу. Она заметная, громкая, как сама говорит. Какова повседневная жизнь матери особенного ребенка, Йоланта рассказывает в социальных сетях – открыто, прямо, с взрывной дозой черного юмора. В СМИ говорит о нелепостях законодательства, которое усложняет жизнь людям с тяжелыми формами инвалидности. Йоланта – борец. Впервые она подала в суд на государство в 2006 году и выиграла: добилась отмены ограничения на социальную поддержку для работающих родителей. А сейчас она также готова добиться того, чтобы по достижении 18-летнего возраста молодым людям с тяжелыми формами инвалидности и их родителям не пришлось несколько месяцев продираться через бюрократические дебри, чтобы предстать перед судом, а через унизительный процесс не пришлось проходить каждые семь лет.