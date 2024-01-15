Ученые объясняют: почему завтрак должен быть плотным

То, что люди едят или пьют вскоре после утреннего пробуждения, влияет на функционирование организма в течение всего дня. От качества завтрака зависит, сколько энергии у человека будет в течение дня и насколько хороший будет у него аппетит. Утренний прием пищи также влияет на настроение и умственные способности людей.

Исследования показали, что люди, которые плотно завтракают, сжигают в два раза больше калорий, чем люди, которые вместо плотного завтрака плотно ужинают. Кроме того, у людей, которые как следует позавтракали, меньше тяги к еде и меньше колебаний уровня сахара в крови в течение дня.

Также установлено, что у людей, которые плотно завтракают, пищеварительная система в течение дня работает быстрее, чем у тех, кто предпочитает плотный ужин. Небольшой завтрак или полный отказ от завтрака увеличивает вероятность того, что у людей разовьется потребность в сладком в течение дня или что во второй половине дня люди будут есть больше, чем им на самом деле нужно.

Новоке исследование было опубликовано в издании The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.