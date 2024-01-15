видео ⟩ На ралли «Дакар» машина эстонского экипажа сгорела дотла

Утром в понедельник, 15 января, у команды Rally Raid Estonia(Мяннама и Лепик) должен был начаться восьмой спецучасток «Дакара». К сожалению, ралли на Дакаре в этом году завершилось преждевременно: утром сгорел их гоночный автомобиль Century Racing CR7. Самое главное, что механики, выехавшие проверить автомобиль перед стартом, отделались испугом.

Накануне старта механики проверили машину и провели тест-драйв недалеко от лагеря «Дакар». Пламя, вылетевшее из выхлопной системы автомобиля, воспламенило кузов автомобиля, сделанный из карбона, а в этом случае события развиваются очень быстро.

Все, что осталось от Century Racing CR7. Фото: Rally Raid Estonia/MM Production

«Нас утром разбудил механик, сообщивший, что с машиной дела плохи. И рассказал о произошедшем. Механики сумели выбраться из машины в последний момент, когда пламя уже проникло в машину с пассажирской стороны. К счастью, мужчины живы, а машина сгорела дотла. Для нас этот Дакар закончился, из этого пепла мы не выберемся», - подытожил печальное событие Мяннама.