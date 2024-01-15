Российский миллиардер в суде США. Как Дмитрий Рыболовлев судится с Sotheby’s из-за цен на искусство

Наконец, в декабре швейцарец заключил мировое соглашение и с Рыболовлевым.

Условия сделки между ними не оглашаются.

В ходе подготовки к процессу судья Фурман призывал Рыболовлева и Sotheby’s тоже заключить мировую сделку и отметил, что сделать это никогда не поздно, в том числе и во время суда, который по состоянию на данный момент может продлиться больше месяца. Советуя договориться, судья предупредил, что процесс будет «дорогостоящим, рискованным и потенциально конфузным для обеих сторон».

Адвокат Sotheby’s Сара Шудофски заметила в понедельник в своем вступительном слове, что Рыболовлев «пытается принудить невинную сторону заплатить за то, что сделал с ним кто-то другой». Истец требует, чтобы аукционный дом заплатил ему за понесенный убыток 377 млн долларов.

По словам Шудофски, у ушлого бизнесмена вроде него «есть все основания злиться на себя» после того, как он истратил сотни миллионов долларов на приобретение шедевров без того, чтобы предпринять «элементарные меры» защиты от вероломного посредника.

«Sotheby’s не имел понятия об этом обмане, - сказала Шудофски. - Sotheby’s не имел об этом понятия и не участвовал ни в каких нарушениях».

Как проходил суд

Первым знаковым свидетелем Рыболовлева был вызван его советник Михаил Сазонов, который тоже давно живет за границей и выступал на превосходном английском.

Дмитрий Рыболовлев. Фото: AFP