На обочине дороги в Харьюмаа сгорел остановившийся из-за поломки автомобиль

В волости Куусалу, что Харьюском уезде, в пятницу из-за технической неисправности произошло возгорание автомобиля. Машина остановилась в результате поломки, и в итоге сгорела на обочине дороги.
В пятницу в 12:24 в Центр тревоги поступило сообщение о воспламенении легкового автомобиля Renault на дороге Куусалу-Леэзи в поселке Пудисоо. Водитель сумел благополучно выбраться из машины.
Спасатели Локсаской команды прибыли на место пожара в 12:46 и увидели, что машина горит открытым огнем. Горящую машину потушили к 12:56; машина была полностью уничтожена огнем.