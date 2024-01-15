В магазинах Lidl началась беспрецедентная распродажа

Распродажа начнется в понедельник, 15 января, и продлится до тех пор, пока товары по льготной цене не будут полностью распроданы. Среди товаров, предлагаемых с большой скидкой, различные товары для кухни, инструменты, мужская, женская и детская одежда и многое другое.

Товары, предлагаемые в рамках распродажи, проводимой во многих магазинах Lidl по всей Эстонии, отмечены специальными наклейками, на которых указана новая цена. Товары с большими скидками в рамках кампании распродажи можно будет приобрести в магазинах Raadiku и Akadeemia в Таллинне, в обоих магазинах Lidl в Нарве, а также в магазинах в Пярну, Йыхви и Раквере.

«Промтовары Lidl уже известны среди жителей Эстонии своими очень доступными ценами, поэтому дополнительная большая скидка может показаться неожиданной или даже невероятной. Мы будем рады приятно удивить наших клиентов и освободить место для новых товаров», – прокомментировала менеджер по связям с общественностью Lidl Eesti Катрин Сеппель.

Проводя распродажу промтоваров, Lidl еще раз показывает, что очень серьезно относятся к предложению эстонским потребителям более низких цен. Даже повышение ставки НСО в январе нынешнего года не привело к увеличению цен в магазинах Lidl, кроме того, в прошлом году Lidl провел широкомасштабную кампанию по снижению цен более чем на 400 товаров повседневного спроса.