Специалисты рекомендуют: «витаминные бомбы» можно с успехом выращивать на кухне

Семян, пригодных для проращивания, немало, и поискать их стоит как в садоводческом центре, так и в отделе товаров для здоровья в обычном супермаркете. Проще всего начать с маша, ростки которого образуются уже за несколько дней и имеют приятный мягкий вкус; их с удовольствием едят даже дети. Подойдут также люцерна, чечевица, руккола, редис, горчица, подсолнечник, тыква, пшеница, овес, гречка, нут, конопля, брокколи и многие другие варианты.

В продаже можно найти специальные баночки и поддоны для проращивания семян, но можно обойтись и обычной банкой, марлей и резиновым кольцом. Также поможет пластиковая коробка для еды с отверстиями в крышке или стеклянная банка с отверстиями в металлической крышке для стока воды и вентиляции.

Поскольку при прорастании семена несколько раз набухают и готовые ростки необходимо съесть в течение нескольких дней, выращивать ростки имеет смысл небольшими количествами и с интервалами в несколько дней.

Проращивание в целом происходит так: семена необходимо рассыпать тонким слоем в емкости для проращивания, промыть под проточной водой и оставить на ночь с большим количеством воды. Утром нужно слить воду, использованную для замачивания, и промыть семена чистой водой. Если вы используете обычную банку или коробку, накройте ее марлей с резиновым кольцом или крышкой с дырочками и переверните емкость полунаклоном над тарелкой, чтобы стекла лишняя вода. Потом ростки необходимо промывать чистой водой не реже двух раз в день, ведь семена должны быть все время влажными.

К употреблению ростков можно приступать, когда они выпрямятся до пары сантиметров в длину. Если не получается все съесть сразу, храните ростки в холодильнике.

Воду, использованную для промывки семян, можно затем использовать для полива комнатных растений.