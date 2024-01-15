Eesti Päevaleht будет выходить на бумаге только по пятницам и уволит восемь человек

EPL будет выходить ежедневно в цифровом формате на портале Delfi и по пятницам в виде печатного издания выходного дня LP, в котором будут публиковаться более длинные и подробные статьи.

Перемены связаны с изменением привычек и предпочтений читателей, приведших к уменьшению числа подписчиков бумажных изданий и росту популярности и надежности цифровых СМИ.

Эти перемены не затронут другие издания Delfi Meedia.

В результате планируемых изменений среди сотрудников Delfi Meedia будут проведены сокращения.

Сообщается, что будут сокращены несколько должностей, связанных с подготовкой ежедневного печатного издания.

Всего будут уволены восемь человек: трое журналистов и пять технических работников.

Главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд подчеркнул, что бренд Eesti Päevaleht сохранит свое присутствие в эстонском медиапространстве, несмотря на изменения.

«Это бренд с сильной и лояльной читательской аудиторией, который за годы работы зарекомендовал себя как источник независимой и надежной журналистики», - отметил Соонвальд.

«Все текущие темы новостей EPL, такие как эстонские и зарубежные новости, Ärileht и спорт, появятся в соответствующих разделах Delfi», - пояснил Соонвальд.