Пеэтер Эрнитс: стеклянных угрей, выпущенных в Саадъярв, ожидала смерть в ледяной воде

По словам Эрнитса, в пятницу к нему обратился знакомый рыбак с озера Саадъярв и рассказал, как они заливали в прорубь стеклянных угрей на трескучем морозе. «Рыбак был более чем обеспокоен. Поскольку он специализируется на ловле угря, то знает в деталях образ жизни этой рыбы, и почуял неладное. Рыбак спрашивал, кто ответственен за такую глупость», – сказал Эрнитс, добавив, что выпуск рыбы в озеро организовал Департамент окружающей среды.

«Вскоре в моем почтовом ящике появилось первое подводное видео. Оно было сделано на глубине четырех метров и напоминало поле битвы при Ватерлоо. Дно озера было покрыто бесчисленными трупами стеклянных угрей», – рассказал Эрнитс, добавив, что схватил телефон и начал звонить знакомым ихтиолог, несмотря на позднее вечернее время.

«Для начала я позвонил Эне Саадре, легендарной управляющей рыбным хозяйством в Пылула. Когда я спросил Саадре, разумно ли выпускать стеклянных угрей в прорубь посреди зимы, корифей нашего рыбоводства не могла поверить, что кто-то способен совершить подобное», – сказал Эрнитс.