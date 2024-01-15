Пеэтер Эрнитс: стеклянных угрей, выпущенных в Саадъярв, ожидала смерть в ледяной воде

Бывший член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс описывает в социальной сети, как по инициативе Департамента окружающей среды в озеро Саадъярв выпустили стеклянных угрей, но в ледяной воде их ждала верная смерть.
По словам Эрнитса, в пятницу к нему обратился знакомый рыбак с озера Саадъярв и рассказал, как они заливали в прорубь стеклянных угрей на трескучем морозе. «Рыбак был более чем обеспокоен. Поскольку он специализируется на ловле угря, то знает в деталях образ жизни этой рыбы, и почуял неладное. Рыбак спрашивал, кто ответственен за такую глупость», – сказал Эрнитс, добавив, что выпуск рыбы в озеро организовал Департамент окружающей среды.
«Вскоре в моем почтовом ящике появилось первое подводное видео. Оно было сделано на глубине четырех метров и напоминало поле битвы при Ватерлоо. Дно озера было покрыто бесчисленными трупами стеклянных угрей», – рассказал Эрнитс, добавив, что схватил телефон и начал звонить знакомым ихтиолог, несмотря на позднее вечернее время.
«Для начала я позвонил Эне Саадре, легендарной управляющей рыбным хозяйством в Пылула. Когда я спросил Саадре, разумно ли выпускать стеклянных угрей в прорубь посреди зимы, корифей нашего рыбоводства не могла поверить, что кто-то способен совершить подобное», – сказал Эрнитс.
Саадре занималась расселением стеклянных угрей уже в давние советские времена. Как тогда, так и сейчас, угри размножаются далеко в Саргассовом море, а Гольфстрим переносит двухлетних стеклянных угрей к берегам Франции, где французы их ловят и продают любому желающему. Разница лишь в том, что если тогда в Москве приземлялся самолет AIR France с грузом стеклянных угрей и Саадре отправлялась встречать груз на специальном самолете, то теперь крохотные угри прибывают прямо из Франции на танкере.
В «Программе мероприятий по воспроизводству рыбоводства на 2017–2019 годы с перспективой до 2023 года» записано, что подходящее время для запуска стеклянных угрей – март-апрель, а для подросшей молоди угрей – август-сентябрь. Программу действий подготовили четырнадцать известных учёных-ихтиологов, в том числе Эне Саадре.
«Эне Саадре была далеко не единственным ихтиологом-практиком, чье мнение о целесообразности помещения мальков угрей в прорубь я узнавал. Все были в недоумении», – отметил Эрнитс.
Поскольку на этот раз при выпуске мальков угрей лично присутствовал Райнер Вакра, генеральный директор Департамента окружающей среды, и с триумфом разместил на своей странице в Facebook гордое видео с названием «Как выпустить стеклянного угря на 86 000 евро в эстонские озера», Эрнитс спросил у Вакра, что он думает о мальках угря, которых посреди зимы заливают в прорубь.
По словам Эрнитса, Вакра заверил его, что не видит проблемы в том, чтобы запустить угрей в ледяную воду. «Им никак не вредит этот холод. Проект все-таки возглавляют ихтиологи», – уверял Вакра.
Наконец, Эрнитс связался с Яаникой Кальювеэ, хозяйкой дома отдыха «Кивиранна» в деревне Суур-Ракке, которая руководит проектом по выпуску угрей в озеро, и которая признала, что мальки угрей, вероятно, погибли в результате температурного шока. Хотя температура воды в прибывшей из Франции цистерне постоянно поддерживалась на уровне плюс четыре градуса, во время распределения на морозе им долили ледяную воду и это, вероятно, их убило.
«Когда я спросил Яанику, все ли мальки угрей в этом году отправились обратно к создателю из-за глупости выпускавших, Яаника ответила, что выжили те, которых заселили в Выртсъярв. Их спустили из цистерны прямо в озеро по трубе».
«К сожалению, люди, участвовавшие в выпуске угрей, признаются, что на самом деле мальков, предназначенных к заселению в Выртсъярв, из цистерны сначала переливали в пластиковые бочки, прикрепленные к саням, и таким образом развозили по озеру. Но если это так, то мальки угрей в озере Выртсъярв тоже должны были погибнуть», – добавил Эрнитс.
По его словам, пикантность дела заключается в том, что за всем этим наблюдал не только лично генеральный директор Департамента окружающей среды Райнер Вакра, но и подчиненные ему инспекторы по надзору.
«Завтра эти же самые инспекторы должны будут начать расследование того, были ли и каким образом убиты стеклянные угри стоимостью в 86 000 евро и кто несет ответственность за эти массовые убийства», – добавил Эрнитс.
Помимо озера Выртсъярв, стеклянных угрей выпускали также в озера Вагула, Саадъярв, Каявере и Курамаа. Всего 307 килограммов, то есть цена за килограмм 280 евро.