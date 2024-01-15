Продававшая книги жительница Тарту стала жертвой сетевых мошенников и потеряла огромную сумму

На прошлой неделе в правоохранительные органы обратилась жительница Тарту, которая продавала книги в среде Marketplace. С ней связался предполагаемый покупатель, который отправил продавцу ссылку якобы от Omniva для подтверждения запроса на покупку и заказа, сообщил представитель Лыунской префектуры.

Женщина, ничего не подозревая, перешла по ссылке и стала жертвой мошенника. После открытия ссылки с ее счета пропало 5324 евро. Кроме того, со счета связанной с женщиной компании пропало 2662 евро.

Если вы получили сообщение с интернет-линком, не торопитесь нажимать на него.

Не переходите автоматически по ссылке, отправленной вам по SMS.

Если вы получили сообщение, например, от курьерской компании, но посылки не заказывали, будьте уверены, это мошенничество, и не открывайте ссылку.

Если сообщение выглядит подозрительно, проигнорируйте его или удалите со своего телефона.

Если вы обнаружите, что совершили банковский платеж мошенникам, немедленно позвоните в свой банк.

Если вы будете действовать быстро, банк может отменить или оспорить денежный перевод.

Сообщите банку, какую информацию вы предоставили мошенникам о своем банковском счете; с помощью этой информации банк поможет снова сделать банковский счет человека безопасным.

После этого сообщите о случившемся в полицию.

Источник: Департамент полиции и погранохраны