Фото ⟩ «Убийца с битой» хочет выйти на свободу досрочно

В понедельник Харьюский уездный суд обсудил ходатайство о досрочном освобождении Вячеслава Баюка, который 15 лет назад убил у пруда Шнелли в Таллинне синоптика Кристу Одакиви и нанес травмы другой женщине.
В марте 2011 года Харьюский уездный суд признал Баюка виновным в умышленном убийстве, покушении на убийство, изнасиловании и вождении в нетрезвом виде и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Таллиннский окружной суд оставил приговор без изменений. Судебное решение вступило в силу, как только Госсуд отказался рассматривать жалобу защитника Баюка.