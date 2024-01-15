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Фото ⟩ «Убийца с битой» хочет выйти на свободу досрочно

Rus.Postimees
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В понедельник Харьюский уездный суд обсудил ходатайство о досрочном освобождении Вячеслава Баюка, который 15 лет назад убил у пруда Шнелли в Таллинне синоптика Кристу Одакиви и нанес травмы другой женщине.

В марте 2011 года Харьюский уездный суд признал Баюка виновным в умышленном убийстве, покушении на убийство, изнасиловании и вождении в нетрезвом виде и приговорил его к 20 годам тюрьмы. Таллиннский окружной суд оставил приговор без изменений. Судебное решение вступило в силу, как только Госсуд отказался рассматривать жалобу защитника Баюка.

Срок наказания истекает 22 августа 2030 года.

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