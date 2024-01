ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как война и музыка породнили Ливерпуль и Украину

В других частях страны поддержка Украины была еще более заметна. Моя поездка домой совпала с проведением конкурса «Евровидение», который, после прошлогодней победы Kalush Orchestra, должен был состояться в Киеве. Президент Зеленский даже смело предположил, что однажды конкурс может пройти в Мариуполе. Однако из-за войны его перенесли в Ливерпуль. Это город, ставший синонимом самой музыки. Его четыре самых любимых сына сказали миру All You Need is Love, а фанаты культового футбольного клуба с гордостью поют You'll Never Walk Alone.