ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Как война и музыка породнили Ливерпуль и Украину

При этом не сказать, что до 24 февраля 2022 года Ливерпуль и Украина были совершенно незнакомы. Позже в тот же день, укрываясь от внезапно начавшегося проливного дождя (это север Англии, не забывайте), я беседую с местным волонтером-«скаузером» (Скауз - ливерпульский диалект английского языка). Разговор зашел о мае 2018 года, когда «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов в Киеве. В тот день тысячи болельщиков клуба приехали в украинскую столицу, покрыв ее морем красных футболок. Тогда парк Шевченко (на этот раз Тараса, а не Андрея) был превращен в импровизированную предматчевую тусовку.

Украинская писанка в Ливерпуле. Фото: Майкл Коул.

Четыре года спустя города поменялись ролями, ведь теперь и в одном из ливерпульских парков появились стихи Шевченко. Одно из них я заметил над табличкой с надписью Penny Lane. Однако на этот раз праздник пронизан присутствием войны. Городской памятник Нельсону обложен 2500 мешками с песком, как и в городах Украины, где местные жители вынуждены защищать свои собственные памятники от российских атак. В Ливерпульском соборе открыта выставка о бегстве из Изюма, а посетителям раздают листовки с просьбой представить себе всех людей, которые живут в мире без войны. Мне становится понятно, что особенная и глубокая связь, которая здесь зародилась в рамках фестиваля, продлится дольше, чем сам фестиваль европейской музыки.

Но о чем нам это говорит на самом деле? Эти кусочки Украины в Ливерпуле, какие-то из них только временные, а какие-то постоянные – это «предметы духа времени», если говорить академическим языком. Могут ли кисти, как у Джозефа в Батуми, поэзия Тараса Шевченко или песни The Beatles действительно быть такими же мощными, как оружие? К сожалению, ответ, конечно, отрицательный. С течением времени появляется усталость от войны, и возможно, Украина снова будет казаться Англии такой же далекой, как и раньше. А пока война затягивается на еще один год, и миллионы украинцев продолжают страдать, кажется, что идти дальше с надеждой в сердце становится все труднее.

Я возвращаюсь к Ливерпульскому вокзалу, на этот раз проходя мимо ряда расписных украинских яиц-писанок. Уличный музыкант поет: «Ты никогда не окажешься там, где ты не должен быть». Легко увидеть, насколько сильно война России в Украине изменила ситуацию в Эстонии и Грузии. Но не стоит заблуждаться и думать, что она не коснулась других стран. Она изменила ситуацию и в далекой Англии тоже.