В России снова растет число людей с алкогольной зависимостью

Впервые за десять лет в РФ зафиксирован рост случаев постановки диагноза «алкогольная зависимость». Эксперты объясняют проблемы со спиртным социально-экономическими потрясениями и «усилением геополитический противостояний».
В России впервые с 2010 года зафиксирован рост числа новых пациентов медучреждений с алкогольной зависимостью. Если с 2010 по 2021 год этот важный медицинский и общественный показатель снижался, то в 2022 году он вырос. Об этом 15 января со ссылкой на официальные данные государственной статистики РФ сообщают российские СМИ.
По данным Росстата, в 2010 году под диспансерное наблюдение попали 153,9 тысяч россиян с установленным впервые диагнозом «алкогольная зависимость». Из них 47,5 тысяч столкнулись с алкогольным психозом.
В 2015 году таких пациентов было уже 103,6 тысяч, включая 30 тысяч с психозом. В 2019 - 70,9 тысяч, из них 16,9 тысяч с психозом, в 2020- 54,9 тысяч, где с психозом было 14 тысяч пациентов, в 2021 году лишь 53,3 тысячи новых больных, из которых 12,8 тысяч с психозом.
Однако в 2022 году кривая развернулась и у врачей наркологов впервые за много лет количество клиентов снова стало расти.
В 2022 году под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысяч человек. Из них с алкогольным психозом 12,9 тысяч.
Успехи по борьбе с алкоголизмом в виде запретов на продажу по времени и возрасту за 15 лет снизили вдвое смертность в РФ от алкогольных отравлений, но уже в пандемию коронавируса «наблюдалась небольшая негативная динамика», отмечает российский Минздрав.
Масштабы алкоголизма на самом деле существенно больше, отмечают эксперты. Росстат изучает только статистику наркодиспансеров, то есть, когда гражданин обратился за помощью. Но в последние годы возрастает количество людей, которые обращаются анонимно в негосударственные учреждения и не попадают в статистику.
Кроме того под наблюдение часто попадают не хронические алкоголики, а, например автоводители, которых поймали нетрезвыми за рулем. А они не обязательно являются больными алкоголизмом в буквальном смысле.
«Профессиональному сообществу важнее знать статистику об алкогольных психозах - ведь они возникают только у тех людей, которые дошли до тяжелой стадии зависимости. А в последние годы количество алкогольных психозов резко увеличивается», - отмечает завкафедрой психиатрии и медицинской психологии Казанского государственного медуниверситета Владимир Менделевич.
Войну, как причину роста алкоголизма собеседники российских СМИ прямо не указывают. Что объяснимо страхами быть привлеченными к уголовной ответственности за клевету на российскую армию.
Тем не менее и госорганы, и эксперты, которые комментируют цифры говорят, что на возвращение тренда на рост числа алкоголиков в России влияют «социально-экономические потрясения», «санкционное давление и «усиление геополитических противостояний».
Данных за 2023 год о масштабах алкоголизма в РФ пока нет.