В России снова растет число людей с алкогольной зависимостью

В России впервые с 2010 года зафиксирован рост числа новых пациентов медучреждений с алкогольной зависимостью. Если с 2010 по 2021 год этот важный медицинский и общественный показатель снижался, то в 2022 году он вырос. Об этом 15 января со ссылкой на официальные данные государственной статистики РФ сообщают российские СМИ.

По данным Росстата, в 2010 году под диспансерное наблюдение попали 153,9 тысяч россиян с установленным впервые диагнозом «алкогольная зависимость». Из них 47,5 тысяч столкнулись с алкогольным психозом.

В 2015 году таких пациентов было уже 103,6 тысяч, включая 30 тысяч с психозом. В 2019 - 70,9 тысяч, из них 16,9 тысяч с психозом, в 2020- 54,9 тысяч, где с психозом было 14 тысяч пациентов, в 2021 году лишь 53,3 тысячи новых больных, из которых 12,8 тысяч с психозом.

Однако в 2022 году кривая развернулась и у врачей наркологов впервые за много лет количество клиентов снова стало расти.

В 2022 году под диспансерное наблюдение были впервые взяты 54,2 тысяч человек. Из них с алкогольным психозом 12,9 тысяч.

Успехи по борьбе с алкоголизмом в виде запретов на продажу по времени и возрасту за 15 лет снизили вдвое смертность в РФ от алкогольных отравлений, но уже в пандемию коронавируса «наблюдалась небольшая негативная динамика», отмечает российский Минздрав.