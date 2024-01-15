Райнер Вакра, генеральный директор Департамента окружающей среды, рассказал Postimees, что стеклянные угри в водоемах Эстонии зарыбляются под руководством рыбаков на протяжении десятилетий, в последние годы это делалось в январе и до сих пор эта деятельность была успешной.
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Директор Департамента окружающей среды: мы выясняем, что могло стать причиной возможной гибели стеклянных угрей
«Сезон ловли стеклянных угрей и длится всего лишь с декабря по март – а январь – это то время, когда мальки достигают французского побережья, вылавливаются там и перевозятся в другие места для расселения. Поэтому в Эстонии стеклянные угри обычно выпускаются именно под лед», – подчеркнул Вакра.