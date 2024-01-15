Пн, 15.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Директор Департамента окружающей среды: мы выясняем, что могло стать причиной возможной гибели стеклянных угрей

Лоора-Элизабет Ломп
Copy
Райнер Вакра, директор Департамента окружающей среды.
Райнер Вакра, директор Департамента окружающей среды. Фото: Rainer Vakra Facebook

Райнер Вакра, генеральный директор Департамента окружающей среды, рассказал Postimees, что стеклянные угри в водоемах Эстонии зарыбляются под руководством рыбаков на протяжении десятилетий, в последние годы это делалось в январе и до сих пор эта деятельность была успешной.

«Сезон ловли стеклянных угрей и длится всего лишь с декабря по март – а январь – это то время, когда мальки достигают французского побережья, вылавливаются там и перевозятся в другие места для расселения. Поэтому в Эстонии стеклянные угри обычно выпускаются именно под лед», – подчеркнул Вакра.

Он отметил, что проект заселения возглавляет и организует НКО Võrtsjärve kalanduspiirkond и финансирует Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх