Директор Департамента окружающей среды: мы выясняем, что могло стать причиной возможной гибели стеклянных угрей

«Сезон ловли стеклянных угрей и длится всего лишь с декабря по март – а январь – это то время, когда мальки достигают французского побережья, вылавливаются там и перевозятся в другие места для расселения. Поэтому в Эстонии стеклянные угри обычно выпускаются именно под лед», – подчеркнул Вакра.