В Пыхьяской префектуре новый руководитель

В должность Пыхьяского префекта в понедельник вступил Атс Кюбарсепп, который до сих пор возглавлял подразделение борьбы с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.
«Половина населения Эстонии проживает в Таллинне и Харьюмаа, и происходящее здесь влияет на всю страну. Поэтому одинаково важно обеспечивать безопасность на улицах и в домах, а также бороться с организованной преступностью. Как префект я буду стремиться к тому, чтобы у полиции были наилучшие возможности обеспечения безопасности жителей и гостей Харьюмаа», - сказал Кюбарсепп.
Атс Кюбарсепп имеет степень магистра организационного поведения Таллиннского университета и прикладное высшее образование Академии внутренней обороны.
Пыхьяский префект был выбран по результатам открытого конкурса, проведенного в конце прошлого года. 5 января министр внутренних дел утвердил Атса Кюбарсеппа префектом. Согласно закону о полиции и погранохране, срок полномочий префекта составляет пять лет.