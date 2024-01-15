В Пыхьяской префектуре новый руководитель

«Половина населения Эстонии проживает в Таллинне и Харьюмаа, и происходящее здесь влияет на всю страну. Поэтому одинаково важно обеспечивать безопасность на улицах и в домах, а также бороться с организованной преступностью. Как префект я буду стремиться к тому, чтобы у полиции были наилучшие возможности обеспечения безопасности жителей и гостей Харьюмаа», - сказал Кюбарсепп.