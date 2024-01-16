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«Жизнь продолжается». Мэр Нарвы Тоотс не видит причин для паники в Центристской партии

Диана Харламова
, журналист
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Пока новый мэр Нарвы Яан Тоотс конкретных ответов на главные вопросы не дает.
Пока новый мэр Нарвы Яан Тоотс конкретных ответов на главные вопросы не дает. Фото: Рауль Меэ.

Недавний кризис в Центристской партии вызвал большой резонанс в обществе. Rus.Postimees пообщался с некоторыми представителями партии в регионах, чтобы узнать их мнение о случившемся. Мэр Нарвы Яан Тоотс, к примеру, заверил, что партия движется дальше по намеченному курсу и нет причин для беспокойства. 

Новый 2024 год начался с важных политических перемен - пятого января из Центристской партии вышли глава фракции центристов в Рийгикогу Танель Кийк, а также члены этой депутатской группы Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу. Четверо из них - Кийк, Карузе, Ханимяги и Ааб вступили в Социал-демократическую партию. 

К таким новостям представители партии из других регионов отнеслись по разному. Так, например, мэр Нарвы Яан Тоотс, который является одним из самых влиятельных политиков Центристской партии, исполняя при этом роль ее вице-председателя, ничего страшного в произошедшем не видит. 

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