«Жизнь продолжается». Мэр Нарвы Тоотс не видит причин для паники в Центристской партии

Недавний кризис в Центристской партии вызвал большой резонанс в обществе. Rus.Postimees пообщался с некоторыми представителями партии в регионах, чтобы узнать их мнение о случившемся. Мэр Нарвы Яан Тоотс, к примеру, заверил, что партия движется дальше по намеченному курсу и нет причин для беспокойства.