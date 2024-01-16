Недавний кризис в Центристской партии вызвал большой резонанс в обществе. Rus.Postimees пообщался с некоторыми представителями партии в регионах, чтобы узнать их мнение о случившемся. Мэр Нарвы Яан Тоотс, к примеру, заверил, что партия движется дальше по намеченному курсу и нет причин для беспокойства.
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«Жизнь продолжается». Мэр Нарвы Тоотс не видит причин для паники в Центристской партии
Новый 2024 год начался с важных политических перемен - пятого января из Центристской партии вышли глава фракции центристов в Рийгикогу Танель Кийк, а также члены этой депутатской группы Яак Ааб, Эстер Карузе, Андре Ханимяги, Энн Ээсмаа и Керсти Сарапуу. Четверо из них - Кийк, Карузе, Ханимяги и Ааб вступили в Социал-демократическую партию.