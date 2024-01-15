Снегопад и метели ⟩ На дорогах в ближайшие часы обещают сущий кошмар

Ветер, сменивший направление на северо-восточное, усилится, ожидаются метели, особенно на островах и в прибрежных районах, сообщает Департамент транспорта.

В понедельник вечером и во вторник утром дорожные условия, судя по всему, будут очень тяжелыми, предупреждают специалисты департамента.

На юге Эстонии, как ожидается, выпадет до 15 см снега, в других частях Эстонии толщина снежного покрова составит 4–10 см.

Завтра утром ветер усилится во всех регионах страны. Температура воздуха при этом будет оставаться ниже нуля.

Сильный ветер, ухудшение видимости и гололед могут вызвать проблемы на дорогах по всей Эстонии, поэтому Департамент транспорта просит водителей отправляться в путь заблаговременно.

Завтра утром в час пик на Таллиннской окружной дороге и на въездах в Таллинн также вероятны крупные пробки.

Во вторник в течение дня интенсивность осадков постепенно уменьшится, и состояние дорог улучшится.

Специалисты департамента отмечают, что максимально разрешенная скорость движения не является обязательной и не подходит для поездок в ветреную и снежную погоду, а также в условиях гололедицы.

Прежде, чем отправиться в путь, дополнительную дорожную информацию можно получить на портале www.tarktee.ee.