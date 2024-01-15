ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Начатое Россией в октябре наступление не имеет успеха

Сегодня ночью в российских городах Курск и Белгород (оба - центры областей, граничащих с Украиной) прогремели сильные взрывы. Губернатор Курской области сообщил о трех уничтоженных украинских ракетах и попросил граждан сохранять спокойствие. Другой информации о последствиях атак пока не поступало.

Белгород. Январь 2024 года. Фото: IMAGO/Anton Vergun/IMAGO/SNA

Над Азовским морем был сбит российский самолет А-50

Самая важная новость вчерашнего дня - сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (AWACS российской армии). Это уже второй случай, когда такой самолет подвергается атаке. В прошлый раз он был атакован на аэродроме в Белоруси, после чего самолет получил повреждения, но смог покинуть страну. Теперь появилась информация о том, что этот самолет был сбит над Азовским морем. Для российской армии это стало бы стратегической потерей. Однако все же еще есть несколько таких самолетов (известно о существовании четырех таких летальных аппаратов).

Из-за этой потери общая стратегическая сдерживающая сила России серьезно пострадает, так как для продолжения операций против Украины придется привлекать новый самолет с другого направления. Если говорить о конкретных действиях, направленных против Украины, то будет затруднена координация ракетных и воздушных ударов и сбор разведданных. Но на восстановление системы командования и управления потребуется время.