ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Начатое Россией в октябре наступление не имеет успеха

Более оптимистичные сообщения украинских военных за последнюю неделю о ситуации на фронте и в области оборонной промышленности определенно не являются пустым звуком, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Всемирный экономический форум в Давосе также был использован для обсуждения «формулы мира», предложенной Украиной. У Украины была возможность обратиться к представителям более чем 80 стран, присутствовавшим на форуме. Поскольку речь шла не о встрече на высшем политическом уровне, участие в форуме не требовало больших политических усилий и позволило странам работать над предложениями Украины в более спокойном режиме.
Украина даже после окончания этой встречи настаивает на том, что для них важно как сейчас, так и в будущем исключить обсуждение замороженного конфликта (то есть, возможность заключения перемирия) и постоянно напоминает, что все приемлемые для них окончательные решения должны исходить из принципа территориальной целостности Украины.
Возглавлявший украинскую делегацию глава Офиса президента Украины признал, что на встрече присутствовали страны, которые не согласны с Украиной по поводу способов завершения войны и считают важным учитывать позицию России. Также министр иностранных дел Швейцарии выразил мнение, что Россию следует включить в переговоры.
КНР больше не участвует в этих встречах. Таким образом, говорить о платформе или конференции стран-единомышленников не приходится. Однако для Украины сохранение такого формата крайне важно, поскольку это существенно снижает шансы России на наращивание собственного дипломатического давления в поддержку своей агрессии. К сожалению, исход будет зависеть только от успехов украинских войск на поле боя.
В начале войны Путин пообещал, что «военная операция» в Украине не затронет никого на территории России. Но картина на улицах Белгорода подтверждает, что стратегическая ситуация кардинально изменилась.
Взрывы в российских городах
Президент Зеленский лично продолжал общение на тему пополнивших арсенал дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Он также анонсировал хорошие новости по ПВО. Его другое важное сообщение заключается в том, что Украина сосредоточится на развитии собственной оборонной промышленности и мощностей, и в этой области также ожидаются скорые результаты, которые повлияют на ход войны.
Руководство Украины пытается выстроить новую мотивирующую коммуникацию после провала прошлогоднего наступления. В ближайшем будущем Украине придется снова начать мобилизацию, и это станет серьезным вызовом для всего общества. Более оптимистичные заявления украинских военных в последнюю неделю о ситуации на фронте и в области оборонной промышленности определенно не являются пустым звуком.
Что касается новостей с фронта, наступление России, начатое в октябре, не имело никаких успехов, и это можно объяснить появлением в арсенале Украины новых беспилотников и других современных технологий.
Интересно, что в настоящее время Украина не заключает крупных контрактов на поставку бронетехники, а сосредотачивается на улучшении своих возможностей ведения воздушной войны.
В Белгороде, соседнем с Харьковской областью городе России, в общественных местах установлены бетонные укрытия. Это вполне понятное и нормальное решение. В начале войны Владимир Путин в своем заявлении пообещал, что «военная операция» в Украине не затронет никого на территории России. Но картина на улицах Белгорода подтверждает, что стратегическая ситуация кардинально изменилась.
Сегодня ночью в российских городах Курск и Белгород (оба - центры областей, граничащих с Украиной) прогремели сильные взрывы. Губернатор Курской области сообщил о трех уничтоженных украинских ракетах и попросил граждан сохранять спокойствие. Другой информации о последствиях атак пока не поступало.
Над Азовским морем был сбит российский самолет А-50
Самая важная новость вчерашнего дня - сбитый российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 (AWACS российской армии). Это уже второй случай, когда такой самолет подвергается атаке. В прошлый раз он был атакован на аэродроме в Белоруси, после чего самолет получил повреждения, но смог покинуть страну. Теперь появилась информация о том, что этот самолет был сбит над Азовским морем. Для российской армии это стало бы стратегической потерей. Однако все же еще есть несколько таких самолетов (известно о существовании четырех таких летальных аппаратов).
Из-за этой потери общая стратегическая сдерживающая сила России серьезно пострадает, так как для продолжения операций против Украины придется привлекать новый самолет с другого направления. Если говорить о конкретных действиях, направленных против Украины, то будет затруднена координация ракетных и воздушных ударов и сбор разведданных. Но на восстановление системы командования и управления потребуется время.
Также есть информация об атаке на другой управляющий самолет ИЛ-22 М11, но, как утверждается, этот самолет, несмотря на повреждения, смог приземлиться. Вокруг этого события начали распространяться многочисленные слухи, из-за чего на выяснение достоверной информации потребуется несколько дней.
Активность российских войск на фронте значительно возросла
- На Сватовском и Северодонецком направлениях, в районе города Купянск наступательная активность российских войск была низкой. Значительно возросла наступательная активность в направлении города Лиман. Кроме того, российские войска пытались наступать в самой южной части этого участка фронта в районе деревни Белогоровка. С начала осени российская армия не предпринимала здесь никаких крупных атак.
- В районе Бахмута российские подразделения пытаются восстановить активность, но пока не могут начать наступление.
- В районе Авдеевки и Марьинки в Донецкой области продолжаются ожесточенные наступательные действия российской армии. Бои ведутся в основном в «серой зоне», и пока нет точной информации об устойчивом продвижении российских войск.
- На южном фронте российские войска активизировали свое наступление в районе Токмака, но значительных изменений в расположении войск не произошло. Операции против украинских войск на восточном берегу Днепра продолжаются, но результатов но не приносят результатов.
Газа
Хуситы сообщили о новых воздушных ударах США и Великобритании по их позициям в Йемене. Сами предполагаемые атакующие, однако, отрицают свое участие. По данным США, хуситы выпустили одну противокорабельную ракету, которую американские истребители сбили у побережья Йемена.
В секторе Газа продолжаются операции по «зачистке», ХАМАС не смог удивить сопротивлением. На северной границе Израиля два человека были убиты противотанковой ракетой, выпущенной из Ливана. Отдельные перестрелки продолжаются, но «Хезболла» не эскалировала ситуацию атаками против Израиля.