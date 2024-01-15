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Заработать на 5G по-быстрому: как операторы связи используют модную технологию

Наталия Гребнева
, журналист
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Операторы связи активно зарабатывают на 5G.
Операторы связи активно зарабатывают на 5G. Фото: LETA

Интернет со скоростью 5G для многих до сих пор остается просто рекламным лозунгом, потому что трудно себе представить, как это работает на самом деле. И эстонские операторы связи активно используют тему новых технологий связи для продвижения продуктов конечным пользователям. Впрочем, небезосновательно. Потому что без 5G растущий поток цифрового контента уже не обуздать. 

Не так давно Tele2 предложил отдельную телефонную карту 5G. В сообщении компании отдельно проговаривалось, что Tele2 с 1 января 2024 года «добавляет к своим телефонным картам возможность 5G, что дает всем клиентам компании возможность использовать еще более быстрое и надежное интернет-соединение, чем раньше, и это также для пакета стоимостью менее евро».

Речь идет о бездоговорных телефонных картах, которые включают в себя определенное количество минут разговоров и определенный объем интернета для смарт-устройств. Их обычно покупают те, кто по каким-то причинам не может заключить постоянный контракт на связь, например, не имеет ID-карты.

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