Заработать на 5G по-быстрому: как операторы связи используют модную технологию

Интернет со скоростью 5G для многих до сих пор остается просто рекламным лозунгом, потому что трудно себе представить, как это работает на самом деле. И эстонские операторы связи активно используют тему новых технологий связи для продвижения продуктов конечным пользователям. Впрочем, небезосновательно. Потому что без 5G растущий поток цифрового контента уже не обуздать.