Инцидент в Таллиннском аэропорту: самолет прервал взлет из-за поведения пассажирки

14 января в 22:27 из Таллиннского аэропорта сообщили, что на борту самолета, который в 21:45 должен был вылететь в Барселону, находится проблемная пассажирка, и необходимо вмешательство полиции. Самолет свернул с рулевой дорожки, сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяской префектуры.

Сотрудники Таллиннского погранпункта вошли в самолет, капитан которого потребовал вывести из салона гражданку Франции 1987 года рождения. С женщиной на борту также находились трое ее несовершеннолетних детей.

Сотрудники погранпункта вывели мать и троих детей из самолета и помогли им добраться до общественной зоны аэропорта. Матери вызвали скорую помощь, которая дала ей успокоительное. После этого она начала искать новую возможность вернуться домой.