Результаты Кармен Бруус в прыжках в высоту пока еще скромные

Бруус, представлявшая Тартуское спортивное общество «Калев», набрала в пятиборье 3728 очков. В беге на 60 м она показал время 9,26, что дало ей шестое место. В прыжках в высоту она победила с отметкой 1,77, в толкании ядра (4 кг) ее результат составил 10,50, что в итоге принесло пятое место.

В прыжках в длину ее лучший результат был во второй попытке — 5,55 (третье место), а в беге на 800 м — 2,33,15 (шестое место). Всего она набрала 3728 очков., при этом на том же соревновании в январе 2022 года она набрала 3719 баллов, что является рекордом для класса девочек.

Виола Хэмбидж (SK Altius) заняла второе место в категории U20 с 3786 очками, Эльза Пуу (ASK Тартуского университета) победила с 3943 очками, опередив Брюуса, который на следующей неделе отметит свое 19-летие.