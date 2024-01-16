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Возмущенная жительница Эстонии: пациентов наказывают лишением доступа к врачебной помощи?

София Солдатенко
, репортер
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ЭМО явно не то место, куда стоит обращаться с проблемами, которые может решить семейный врач. Фото иллюстративное.
ЭМО явно не то место, куда стоит обращаться с проблемами, которые может решить семейный врач. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Пациенты одного из семейных врачей таллиннского медицинского центра с нового года вдруг остались без доступа к медицинской помощи: прежний врач ушел на пенсию, а новый оказался вне зоны доступа. После безуспешных попыток связаться с новым семейным врачом, пациентам посоветовали обращаться и в без того постоянно перегруженное ЭМО. Как такое возможно?

С января в центре Majaka Perearstikeskus прекратила работу семейный врач Людмила Гур-Арье. «Она ушла на пенсию, об этом в частном порядке было известно еще летом 2023, но извещений, что назначен новый врач и он будет принимать по такому-то адресу, никто из пациентов не получил», - рассказала обратившаяся в редакцию Rus.Postimees Екатерина.

По ее словам, сообщение, что врач ушла на пенсию, висит только на сайте самого семейного центра, а Тerviseportal выдает информацию о прежнем лечащем враче.

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