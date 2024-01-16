Возмущенная жительница Эстонии: пациентов наказывают лишением доступа к врачебной помощи?

ЭМО явно не то место, куда стоит обращаться с проблемами, которые может решить семейный врач. Фото иллюстративное.

Пациенты одного из семейных врачей таллиннского медицинского центра с нового года вдруг остались без доступа к медицинской помощи: прежний врач ушел на пенсию, а новый оказался вне зоны доступа. После безуспешных попыток связаться с новым семейным врачом, пациентам посоветовали обращаться и в без того постоянно перегруженное ЭМО. Как такое возможно?