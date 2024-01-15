Финнов дисквалифицировали на соревнованиях в Отепя из-за запрещенной смазки

Для спортсменов из стран Северной Европы Кубок Скандинавии является серией соревнований второго уровня после серии Кубка мира. Скорее всего, нарушение требований к лыжной смазке, повлекшее за собой дисквалификацию четверки финнов Лаури Леписто, Олли-Пекки Лайтила, Ребекки Иммонен и Анни Кайпайнен, было человеческой ошибкой.

Издание Iltalehti пишет, что, например, на кубковых соревнованиях Финлндии, которые проходят не под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), до сих пор разрешено использовать фторсодержащие смазки. Тренер Юсси Пийрайнен считает, что эта ситуация, вероятно, возникла в результате небрежной чистки лыж.

«Лыжи были несколько небрежно почищены. После соревнований я использовал столько старого крема с фтором, что превысил обновленные предельные нормы», - сказал Пиирайнен, добавив, что в конце года FIS еще сильнее ужесточила запрет на фтор. Но две недели назад лыжи прошли контроль по новым правилам.

Лучшее место в эстонской сборной на соревнованиях в Отепя заняла Кейди Каасик – у нее девятое место в гонке свободной техникой на 10 км. Но особенно сильной конкуренция была среди мужчин, когда на дистанции 10 км из тройки сильнейших выпал четырехкратный чемпион мира Эмиль Иверсен, занявший в итоге шестое место, и двукратный золотой медалист чемпионата мира финн Хааген Крог, занявший 14-е место. 3. Самым успешным эстонским лыжником стал Каарел Каспер Кырге, занявший 41-е место.