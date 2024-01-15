Тынис Лукас: отсутствие у правительства конкретики делает забастовку учителей необходимой

«Союз работников образования Эстонии подтвердил перед комиссией по культуре Рийгикогу, что забастовку можно отменить даже в случае установления минимальной заработной платы на уровне, обещанном на этот год, но еще не прописанном в законе, но только в том случае, если правительство утвердит четкий график, на основе которого минимальная зарплата учителя достигнет обещанных 120 процентов от средней зарплаты к 2027 году», - сказал Лукас, принадлежащий к оппозиционной партии «Отечество».

Он добавил, если даже такое решение будет не под силу правительственной коалиции, то станет понятно, что у нее нет ни воли, ни понимания последствий постоянного унижения учителей.

Нынешняя неспособность правительства поддерживать нынешний уровень зарплат учителей в определенном отношении к средней зарплате в Эстонии, по мнению партии «Отечество», свидетельствует о серьезном кризисе управления и ведет к усугублению нехватки учителей и трудностям при переходе на полностью эстоноязычное обучение.

«Недавнее компромиссное предложение учителей, которое также включает в себя развитие модели карьеры учителя и снижение нагрузки, ясно показывает желание педагогического коллектива предотвратить забастовку. От правительства нужна минимальная реакция, чтобы избежать стресса для всего общества на следующей неделе», - сказал Лукас.