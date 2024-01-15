Если россиян допустят на Олимпиаду, Латвия угрожает бойкотом

«Ситуация сложная, но мы должны четко и дальше выражать свою позицию против решения Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступать на парижской Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов», — говорится в сообщении.

В сейме Латвии считают, что заявление Международного олимпийского комитета (МОК) является «безответственным и необоснованным», поэтому депутаты призывают Францию «принять необходимые меры», чтобы не допустить россиян и белорусов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже.

Часть спортсменов из Латвии уже объявила о готовности бойкотировать Игры в случае участия в турнире россиян и белорусов, говорится в сообщении.