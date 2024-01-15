Лаури Ляэнеметс, член правящей коалиции, не удовлетворившей требования учителей о повышении зарплаты, и лидер социал-демократов, обратился к являющимся его однопартийцами руководителям местных самоуправлений с призывом продолжать выплачить зарплату бастующим учителям.
Для подписчиков
Министр внутренних дел призвал владельцев школ продолжать платить зарплату учителям и во время забастовки
В своем письме, адресованном членам партии, Ляэнеметс отметил, что для социал-демократов решение вопроса о зарплате учителей и предотвращение забастовки, запланированной на следующую неделю, является задачей номер один, и будет сделано все возможное, чтобы это стало самым важным вопросом для всего остального правительства.