Министр внутренних дел призвал владельцев школ продолжать платить зарплату учителям и во время забастовки

В своем письме, адресованном членам партии, Ляэнеметс отметил, что для социал-демократов решение вопроса о зарплате учителей и предотвращение забастовки, запланированной на следующую неделю, является задачей номер один, и будет сделано все возможное, чтобы это стало самым важным вопросом для всего остального правительства.

«Те, кто пытался преуменьшить значение проблемы учителей, связанной с большой рабочей нагрузкой и несправедливой зарплатой, или обвинял их в безответственности, оказывают медвежью услугу всему эстонскому обществу. Каждый год, когда мы откладываем инвестиции в образование, мы также откладываем рост общего благосостояния на будущее. Учителя сегодня отстаивают не только ценность своего труда, но и развитие Эстонии», - сказал Ляэнеметс.