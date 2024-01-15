Исследование ⟩ Для жителей Эстонии инвестиции важней путешествий

В этом году большинство жителей стран Балтии планирует внести изменения в свой бюджета посредством планирования бюджета и сокращения повседневных расходов.

В Эстонии и Литве такой ответ дала треть респондентов, в Латвии – 29%.

В Литве откладывать деньги для путешествий планируют 26% респондентов, в Латвии – 25%, а меньше всего в Эстонии – 21% ответивших на вопросы.

Плюс к тому, жители всех трех стран Балтии собираются активно искать дополнительную работу – об этом рассказали по 18% респондентов в Эстонии и Латвии и 16% респондентов в Литве.

Если для жителей других стран Балтии путешествия являются в этом году одной из основных статьей расходов, то для жителей Эстонии инвестирование является таким же приоритетом, как и путешествия.

В этом году вложить свои деньги в третью пенсионную ступень или акции планируют 21% респондентов в Эстонии, 17% в Латвии и 15% в Литве.

Активнее всего копят на приобретение жилья литовцы, 11% которых планируют в этом году отложить для этого деньги. На жилье откладывают 10% респондентов из Латвии, и 9% респондентов из Эстонии.

По словам руководителя отдела розничного банкинга Citadele Марины Хакиайнен, важно не то, сколько денег человек заработал, а то, что он делает с заработанным.

«Если в Латвии и Литве в этом году откладывать деньги для путешествий планирует больше людей, чем в Эстонии, то у жителей Эстонии есть хорошие предпосылки для путешествий в будущем», - уверена Хакиайнен.

«Их можно похвалить за значительный интерес к инвестированию – вложение средств сегодня создает финансовую безопасность на будущее и хорошие условия для отдыха и путешествий. Гораздо важнее, чем размер дохода, то, как вы можете улучшить качество своей жизни сегодня или в будущем», - подчеркивает она.

В опросе, проведенном по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, приняли участие по 1000 человек в каждой стране.