КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уроки хаоса на дорогах

Скорость снизилась, и серьезные аварии стали менее частыми. Возможно, из этой истории успеха можно извлечь какой-то урок для снижения скорости в сложных дорожных условиях?

Конечно, есть такие вещи, которые могут быть сделаны лучше усилиями полиции и Департамента транспорта, и те, которые могут сделать лучше сами участники дорожного движения. Очевидно, что на каждом подъеме нельзя поставить служебную машину на случай, если пойдет снег. Но, возможно, предупреждение воспринималось бы серьезнее, если бы оно передавалось дорожными знаками с меняющейся информацией, которые были бы видны даже в метель.

Сами участники дорожного движения также могут многое сделать. На самом деле, они уже это сделали. Одной из самых больших историй успеха Эстонии после восстановления независимости, является резкое сокращение числа смертей на дорогах. В начале 1990-х годов ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибало более 400 человек. Сейчас машин стало в три раза больше, но число смертей остается ниже 60. Это означает, что, если бы все оставалось по-прежнему, у нас теперь было бы на тысячу смертей на дорогах больше каждый год.

Статистика показывает, что после 2007 года, когда были установлены дорожные камеры, количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом резко сократилось. Скорость снизилась, и серьезные аварии стали менее частыми. Возможно, на примере этой истории успеха можно извлечь какой-то урок, и стоит научиться снижать скорость и при сложных дорожных условиях?

При всех этих плохих новостях, в пятницу были и хорошие новости. Плохо то, что автобус Lux Express, следовавший в Ригу, не смог остановиться из-за метели, и врезался сзади в затормозившую впереди него фуру. Хорошей новостью стало то, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, и никто не пострадал. Подумайте об этом и впредь всегда пристегивайте ремень безопасности в автобусе.