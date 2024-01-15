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КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Уроки хаоса на дорогах

rus.postimees.ee
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Спасатели на месте аварии.
Спасатели на месте аварии. Фото: Sander Ilvest
  • Водителей не особенно утешает знание, что цикл обслуживания на подъемах составляет полчаса
  • Предупреждения доходили бы лучше, если бы передавались дорожными знаками с меняющейся информацией
  • По примеру дорожных камер стоит научиться снижать скорость и при сложных дорожных условиях

Пятница выдалась непростым днем ​​для всех участников дорожного движения. Из-за снегопада и метели дороги стали очень скользкими, а днём уже произошло столько дорожно-транспортных происшествий, что на сайте Postimees пришлось открыть отдельный тематический блок.

Подборка заголовков: «На Таллиннской окружной дороге авария 25 автомобилей, одно направление движения уже открыто», «Под Камбья произошло цепная авария с участием пяти транспортных средств, два человека получили серьезные ранения», «Цепное столкновение закрыто» движение между Тарту и Выру», «Сийм, машина которого приземлилась на тротуаре в Таллинне: я надеялся, что успею остановиться».

Единственной хорошей новостью было то, что в упомянутых авариях никто не погиб. Но более двадцать травмированных – это все равно очень большое число, причем травмы у двоих из них серьезные.

Конечно, у всех попавших в дорожный хаос есть повод расстроиться: почему дороги не обслуживаются, неужели снова виноваты времена года и международный империализм? Водителей не особенно утешает знание того, что, например, в Таллинне цикл обслуживания на подъемах составляет полчаса.

Но что остается делать тем, кто оказался на подъеме в те тридцать минут, когда техника для борьбы с оледенением еще в пути? Что должна была делать машина, которая в пятницу, по сути, спустилась по лестнице на горке Сосси?

Наверное, все мы слышали ответ полиции и Департамента транспорта: мы просим участников дорожного движения быть особенно осторожными в районах, где снегопад интенсивный, существенно снижать скорость движения, соблюдать большую дистанцию, чем обычно. Но разве мы не слишком много раз об этом слышали и всегда ли это помогает?

Скорость снизилась, и серьезные аварии стали менее частыми. Возможно, из этой истории успеха можно извлечь какой-то урок для снижения скорости в сложных дорожных условиях?

Конечно, есть такие вещи, которые могут быть сделаны лучше усилиями полиции и Департамента транспорта, и те, которые могут сделать лучше сами участники дорожного движения. Очевидно, что на каждом подъеме нельзя поставить служебную машину на случай, если пойдет снег. Но, возможно, предупреждение воспринималось бы серьезнее, если бы оно передавалось дорожными знаками с меняющейся информацией, которые были бы видны даже в метель.

Сами участники дорожного движения также могут многое сделать. На самом деле, они уже это сделали. Одной из самых больших историй успеха Эстонии после восстановления независимости, является резкое сокращение числа смертей на дорогах. В начале 1990-х годов ежегодно в дорожно-транспортных происшествиях погибало более 400 человек. Сейчас машин стало в три раза больше, но число смертей остается ниже 60. Это означает, что, если бы все оставалось по-прежнему, у нас теперь было бы на тысячу смертей на дорогах больше каждый год.

Статистика показывает, что после 2007 года, когда были установлены дорожные камеры, количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом резко сократилось. Скорость снизилась, и серьезные аварии стали менее частыми. Возможно, на примере этой истории успеха можно извлечь какой-то урок, и стоит научиться снижать скорость и при сложных дорожных условиях?

При всех этих плохих новостях, в пятницу были и хорошие новости. Плохо то, что автобус Lux Express, следовавший в Ригу, не смог остановиться из-за метели, и врезался сзади в затормозившую впереди него фуру. Хорошей новостью стало то, что все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, и никто не пострадал. Подумайте об этом и впредь всегда пристегивайте ремень безопасности в автобусе.

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