Правда же в том, что после снижения подоходного налога из государственного бюджета исчезли миллиарды евро, которые можно было бы использовать для того, чтобы вывести экономику и конкурентоспособность Эстонии на вершину в нашем регионе.

И вот теперь Партия реформ поднимает лапы и вновь начинает повышать подоходный налог. В 2024 году наша восточная граница по-прежнему дырява, местные органы власти живут впроголодь, потребности в инвестициях исчисляются сотнями миллионов, здравоохранение покоится на слабом фундаменте, а конкурентоспособность экономики никак нельзя воспеть. Нас характеризуют низкие зарплаты и нестабильность.

Что мы имеем

Партия реформ, которой чудесным образом удалось создать имидж дружественной к экномике партии, на самом деле уже много лет является волком в овечьей шкуре. Запугивание со стороны Партии реформ и ее сателлитов кредитными деньгами - это тоже свинский поступок. Развитые страны ускоряют свою жизнь с помощью кредитов, чтобы государству не пришлось перекладывать бедность на детей, но наши принцицпальные отказники от кредитов отдают честь немцам в Брюсселе и повторяют: кредит - это чужие деньги, мы ничего умного с ними не сделаем... И за этот эксперимент они ждут похвалы.

Наши около 43 000 квадратных километров уже давно могли бы иметь полноценное автомобильное сообщение, железнодорожную сеть между всеми уездами, хорошо оснащенные детские сады и дома культуры. Но подобные придирки и запугивания - это политический путь партии сегодняшнего премьер-министра.

Правительство Партии реформ каждый день держит Эстонию на грани бедности, и вместо того, чтобы прыгать, как тигр, развитие нашей страны тянется, как змея, ползающая по песку пустыни в жару.

Есть возможности сделать все гораздо лучше!