Яанус Карилайд: Партия реформ не впервые втягивает Эстонию в налоговую игру

Чтобы понять, почему наша экономика сегодня отстает даже от латвийской, нужно заглянуть в прошлое куда поглубже, чем во времена правительства Юри Ратаса, пишет депутат Рийгикогу Яанус Карилайд.
2002 год. Подоходный налог составляет 26 процентов. Партия реформ до этого еще ни разу не побеждала на выборах в Рийгикогу. Надо было подарить народу что-то простое. Путин только что пришел к власти, и широкая общественность еще не знает, что он является большим поклонником Ивана Грозного; его образ все еще был радужным для Запада. Центристская партия Сависаара находится в правительстве вместе с Партией реформ, премьер-министром является тот Каллас, у которого усы.
Так что делать? Что пообещать избирателям? Инициаторы налоговой реформы вспоминают президента США Рональда Рейгана, который также обещал низкие налоги - «экономику вуду», как охарактеризовали его идеи политические соперники. Наши крупные экономические либералы выдвигают идею: давайте снизим подоходный налог на шесть процентов! Почему именно на шесть? Ну, 20 было бы хорошим круглым числом. Один из ведущих деятелей Партии реформ того времени заявляет: «Никто не проиграет от снижения подоходного налога. Однако выиграют все, у кого есть желание и умение работать».
Были ли в 2002 году зарплаты учителей высокими, финансировались ли нормально полиция и спасатели? Нет. Были ли в порядке дома престарелых и детские сады? Нет. Здравоохранение недостаточно финансировалось? Да. Развита ли была дорожная сеть и готово ли железнодорожное сообщение? Нет.
Потерянные миллиарды
Сегодня очевидно, что при таком быстром снижении подоходного налога вместо этого был унижен народ Эстони; это была рейганская вуду-экономика на эстонский манер. Общественные услуги были заброшены, необходимая инфраструктура поддерживалась лишь европейскими фондами и начались азартные игры с акцизами.
Правда же в том, что после снижения подоходного налога из государственного бюджета исчезли миллиарды евро, которые можно было бы использовать для того, чтобы вывести экономику и конкурентоспособность Эстонии на вершину в нашем регионе.
И вот теперь Партия реформ поднимает лапы и вновь начинает повышать подоходный налог. В 2024 году наша восточная граница по-прежнему дырява, местные органы власти живут впроголодь, потребности в инвестициях исчисляются сотнями миллионов, здравоохранение покоится на слабом фундаменте, а конкурентоспособность экономики никак нельзя воспеть. Нас характеризуют низкие зарплаты и нестабильность.
Что мы имеем
Партия реформ, которой чудесным образом удалось создать имидж дружественной к экномике партии, на самом деле уже много лет является волком в овечьей шкуре. Запугивание со стороны Партии реформ и ее сателлитов кредитными деньгами - это тоже свинский поступок. Развитые страны ускоряют свою жизнь с помощью кредитов, чтобы государству не пришлось перекладывать бедность на детей, но наши принцицпальные отказники от кредитов отдают честь немцам в Брюсселе и повторяют: кредит - это чужие деньги, мы ничего умного с ними не сделаем... И за этот эксперимент они ждут похвалы.
Наши около 43 000 квадратных километров уже давно могли бы иметь полноценное автомобильное сообщение, железнодорожную сеть между всеми уездами, хорошо оснащенные детские сады и дома культуры. Но подобные придирки и запугивания - это политический путь партии сегодняшнего премьер-министра.
Правительство Партии реформ каждый день держит Эстонию на грани бедности, и вместо того, чтобы прыгать, как тигр, развитие нашей страны тянется, как змея, ползающая по песку пустыни в жару.
Есть возможности сделать все гораздо лучше!