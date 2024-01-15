ФОТО ⟩ В Рапламаа поезд Elron отдал концы. Отправленный на подмогу локомотив последовал его примеру

В субботу, 13 января, после семи часов вечера поезд Elron встал на станции в Лелле. Машинист предпринял несколько попыток снова запустить поезд, но это не сработало. Даже запасной локомотив, который был отправлен на помощь, не выдержал и тоже встал на полпути.