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ФОТО ⟩ В Рапламаа поезд Elron отдал концы. Отправленный на подмогу локомотив последовал его примеру

Лоора-Элизабет Ломп
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Фото: Erakogu

В субботу, 13 января, после семи часов вечера поезд Elron встал на станции в Лелле. Машинист предпринял несколько попыток снова запустить поезд, но это не сработало. Даже запасной локомотив, который был отправлен на помощь, не выдержал и тоже встал на полпути.

«Поезд остановился в Лелле, машинист объявил, что собирается перезапустить поезд. Он предпринял еще 3-4 попытки, после чего начали информировать, что к поезду собираются пригнать автобусы», - описывает ситуацию музыкантка Леанне Парбо.

Далее пассажирам было сказано, что они могут пойти погреться на железнодорожную станцию Лелле, так как обогреватели поезда начали остывать.

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