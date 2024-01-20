Происходящие сегодня в Центристской партии процессы, уход влиятельных эстонских политиков вызвали дискуссию о ее будущем. Все чаще звучит предположение, что партия станет опираться только на русский электорат и маргинализируется. В свое время в Эстонии было много партий «для русских», но они не имели успеха. Rus.Postimees изучил их историю и ключевые проблемы, которые привели к их отмиранию.

Сразу после провозглашения независимости Эстонии появилось много «русских партий», которые опирались на русскоязычный электорат и декларировали своей задачей защиту прав русских в Эстонии. Долго эти партии не продержались и особого следа в истории не оставили, поскольку у них было слишком много проблем: с деньгами, с имиджем и репутацией, с умением сотрудничать. В итоге избиратели ушли от них к Эдгару Сависаару. При этом Сависаар не стремился к созданию этнической партии, так как считал, что «эстонцы и русские должны быть вместе».

Основатель Партии реформ Сийм Каллас тоже считает, что этнические партии - явление бессмысленное: «У тебя должна быть концепция. Должен быть какой-то набор ценностей: против чего или за что ты выступаешь». Только когда у партии есть внятно сформулированные цели, под них могут дать деньги.