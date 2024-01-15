МВФ: искусственный интеллект усугубит неравенство

Управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева говорит, что «в большинстве сценариев искусственный интеллект (ИИ), скорее всего, усугубит общее неравенство», сообщает BBC News.

По словам Георгиевой, политикам следует обратить внимание на «тревожную тенденцию».

«Нельзя допустить, чтобы технологии еще больше разжигали социальную напряженность», - подчеркивает она.

МВФ заявил, что ИИ, вероятно, повлияет на большую долю рабочих мест (около 60%) в странах с развитой экономикой.

В половине этих случаев работники могут рассчитывать на выгоду от интеграции ИИ, которая повысит их производительность.

В других случаях ИИ будет выполнять ключевые задачи, которые в настоящее время выполняются людьми.

Это может снизить спрос на живую рабочую силу, повлиять на заработную плату и даже привести к полному упразднению рабочих мест.

В то же время, по прогнозам МВФ, технология ИИ затронет лишь 26% рабочих мест в странах с низкими доходами.

Как указывает Кристалина Георгиева, «многие из этих стран не имеют инфраструктуры или квалифицированной рабочей силы, чтобы использовать преимущества ИИ, что повышает риск того, что со временем эта технология может усугубить неравенство между странами».

Это перекликается с отчетом Goldman Sachs за 2023 год, согласно которому ИИ в перспективе может заменить 300 миллионов рабочих мест с полной занятостью.

«Для стран крайне важно создать комплексные системы социальной защиты и предложить программы переподготовки уязвимым работникам», - подчеркивает Георгиева.

Анализ МВФ был представлен на встрече политических и бизнес-лидеров на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.