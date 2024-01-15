В лондонской подземке появились «следы призраков». Власти пытаются от них избавиться

Появление следов призраков имеет вполне прозаичное объяснение Фото: BBC

Компания Transport for London (TfL), управляющая общественным транспортом британской столицы, пытается избавиться от призрачных следов, которые появились на платформах Елизаветинской линии (Elizabeth line) — новейшей в лондонской транспортной системе.

Пятна, напоминающие силуэты людей, имеют не потустороннюю, а вполне прозаичную природу. Они образовались за сидениями, поскольку пассажиры постоянно облокачиваются на стены спиной.

Депутат лондонского городского совета Каролайн Пиджен спросила об этой проблеме мэра города Садика Хана. Она поинтересовалась, каким именно образом TfL беспокоится о чистоте станций с тем, чтобы они «сохраняли свежий вид в течение многих десятилетий».

Офис мэра ответил: «На всех станциях, входящих в сеть TfL, тщательно реализуется программа уборки, чтобы пассажиры находились в чистых и безопасных условиях».

Фото: BBC

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Фото: BBC

«Однако TfL изучает дополнительные способы очистки стен за сидениями на некоторых станциях Елизаветинской линии, чтобы избавиться от каких-либо следов и защитить стены на будущее, — добавляет лондонское транспортное агентство. — TfL также начал пилотный проект установки виниловых защитных панелей за сидениями и сейчас изучает его результаты».