На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись три легковых автомобиля

В понедельник, 15 января, незадолго до 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 196 км шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие.
По словам представителя полиции, по предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. На месте происшествия работают медики, которые осматривают находившихся в машине людей.
На месте происшествия частично перекрыто шоссе, движение регулируют сотрудники полиции. Людей просят запастись временем и терпением при движении по шоссе Таллинн-Нарва.