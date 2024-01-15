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На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись три легковых автомобиля

Лийза Эхамаа
, журналист
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В понедельник, 15 января, незадолго до 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что на 196 км шоссе Таллинн-Нарва произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам представителя полиции, по предварительным данным, столкнулись три легковых автомобиля. На месте происшествия работают медики, которые осматривают находившихся в машине людей.

На месте происшествия частично перекрыто шоссе, движение регулируют сотрудники полиции. Людей просят запастись временем и терпением при движении по шоссе Таллинн-Нарва.

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