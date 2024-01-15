ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ ⟩ Какие цели ставятся стартующим в Эстонии исследованием здоровья женщин?

Углубленные исследования дают понимание того, где лежат барьеры или препятствия в системе здравоохранения и доступности услуг, а также позволяют принимать более эффективные решения как в сфере здравоохранения, так и при разработке соответствующей политики.
Мы также начинаем лучше понимать факторы, влияющие на способность женщин справляться с трудностями, необходимость в системах и услугах поддержки, а также учимся тому, как лучше поддерживать женщин. При разработке новых услуг или мер станет возможным опираться на реальные данные и принимать обоснованные решения. Также благодаря исследованию гинекологи смогут учитывать при консультировании женские установки, страхи и мифы, связанные с сексуальным здоровьем.
Что мы узнали из предыдущих исследований? Большинство тенденций обнадеживают: эстонские женщины стали умнее и информированнее, их выбор, связанный с сексуальным здоровьем, стал более безопасным, неравенство уменьшилось, а возможности консультирования и удовлетворенность услугами гинеколога улучшились.
Но мы также получили результаты, которые послужили тревожным сигналом. Опрос 2014 года впервые показал, насколько широко распространены насилие в близких отношениях и сексуальное насилие в Эстонии, и что особенно такие виды насилия угрожают молодым женщинам. Каждая десятая эстонская женщина, принявшая участие в опросе, испытала физическое, психическое и сексуальное насилие как в детстве, так и в зрелом возрасте.
Проблемы можно решить только в том случае, если общество осознает их. Поэтому результаты исследования женского здоровья Эстонии являются важной информацией как для гинекологов, так и для других медицинских работников. В дополнение к этому, углубленный анализ исследования, безусловно, является основой для политики и научных публикаций, затрагивающих эту область.