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ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ ⟩ Какие цели ставятся стартующим в Эстонии исследованием здоровья женщин?

, профессор Тартуского университета, гинеколог женской клиники Тартуского университета
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Хелле Карро.
Хелле Карро. Фото: Margus Ansu
  • Исследование здоровья женщин в Эстонии проводится каждые десять лет
  • Исследование 2024 года начнется 16 января
  • Тщательное исследование позволит понять, где в системе здравоохранения имеются барьеры

Исследование здоровья женщин Эстонии 2024 года, которое начнется в январе, впервые даст обзор изменений, произошедших в здоровье и сексуальном поведении, образе жизни и ожиданиях женщин за последние 20 лет. Если мы поймем меняющиеся потребности женщин на протяжении всей их жизни, мы сможем принимать более правильные решения в сфере здравоохранения, пишет Хелле Карро, профессор Тартуского университета и гинеколог женской клиники Тартуского университета.

Нам, врачам, важно, чтобы принимаемые решения и формирующиеся взгляды в отношении женского здоровья были обоснованы. Для достижения лучшего общего сексуального и репродуктивного здоровья необходимо развивать доступ к услугам, понимать и защищать права, связанные с сексуальным здоровьем, а также уважать свободу каждого человека принимать решения о своей сексуальности. При этом необходимо выяснить, существуют ли - и какие именно - политические, правовые, экономические или иные препятствия в обеспечении этих прав.

Исследование здоровья женщин Эстонии проводится каждые десять лет. Первое исследование было организовано исследовательской группой женской клиники Тартуского университета в 2004 году совместно с финскими учеными, второе мы провели в 2014 году, а исследование 2024 года, проводимое в сотрудничестве с Министерством социальных дел, начнется 16 января. Эти знания, собираемые каждые десять лет, позволяют получить ценный обзор изменений в сексуальном здоровье и поведении эстонских женщин, а также их потребностей и ожиданий от системы и политики здравоохранения.

На этот раз мы включили в опрос 12 456 женщин в возрасте от 16 до 59 лет, а учитывая, что в опросах 2004 и 2014 годов участвовали 5 190 и 5 233 женщины соответственно, можно сказать, что на этот раз это будет самое обширное исследование, которое мы когда-либо проводили в отношении женского здоровья.

Мы отправляем вопросы выбранным женщинам об их интимных отношениях и сексуальной ориентации, получении советов и помощи, посещении гинеколога, подверженности насилию, опыте, связанном с менструацией и менопаузой, а также потребностях и предпочтениях, связанных с рождением детей. Опросник анонимный, и на основе всех собранных ответов к концу года будет подготовлен отчет об опросе, в котором мы предоставим обзор основных результатов и точки сравнения с предыдущими опросами.

В опросе 2024 года мы также учтем ранее неизучавшиеся вопросы. Например, на этот раз мы изучим влияние пандемии COVID-19 на решения женщин в отношении здоровья и на доступ к медицинским услугам, а также впервые уделим особое внимание проблемам переходного периода и тому, влияет ли менопауза на социальное положение женщин, и если да, то каким образом меняются профессиональная жизнь и качество жизни. Помимо этих проблем, мы также рассматриваем долгосрочные тенденции, то есть изменения, произошедшие в эстонском обществе на протяжении десятилетий, которые следует учитывать при разработке услуг и политики здравоохранения.

Цель нашей исследовательской группы - собрать знания и сформировать представление о сексуальном и репродуктивном здоровье женщин на протяжении всей жизни, от подросткового возраста до переходного периода. Получить такой обзор с помощью регулярно собираемой сегодня статистики невозможно, поскольку имеющиеся данные действительно дают важную информацию о том или ином вопросе, но не всю картину и не данные о собственных взглядах и потребностях женщин.

Например, в Эстонии существует комплексная информационная система по теме беременности, содержащая данные о беременностях и родах, а регистр рождений дает обзор течения родов, сопроводительной медицинской помощи и здоровья новорожденных, а также информацию о том, сколько детей рождаются в результате искусственного оплодотворения. Но эти данные не говорят о том, что переживает женщина, о ее здоровье, выборе и ожиданиях. Мы получим правдивую картину, если зададим эти вопросы как можно большему количеству женщин.

Углубленные исследования дают понимание того, где лежат барьеры или препятствия в системе здравоохранения и доступности услуг, а также позволяют принимать более эффективные решения как в сфере здравоохранения, так и при разработке соответствующей политики.

Мы также начинаем лучше понимать факторы, влияющие на способность женщин справляться с трудностями, необходимость в системах и услугах поддержки, а также учимся тому, как лучше поддерживать женщин. При разработке новых услуг или мер станет возможным опираться на реальные данные и принимать обоснованные решения. Также благодаря исследованию гинекологи смогут учитывать при консультировании женские установки, страхи и мифы, связанные с сексуальным здоровьем.

Что мы узнали из предыдущих исследований? Большинство тенденций обнадеживают: эстонские женщины стали умнее и информированнее, их выбор, связанный с сексуальным здоровьем, стал более безопасным, неравенство уменьшилось, а возможности консультирования и удовлетворенность услугами гинеколога улучшились.

Но мы также получили результаты, которые послужили тревожным сигналом. Опрос 2014 года впервые показал, насколько широко распространены насилие в близких отношениях и сексуальное насилие в Эстонии, и что особенно такие виды насилия угрожают молодым женщинам. Каждая десятая эстонская женщина, принявшая участие в опросе, испытала физическое, психическое и сексуальное насилие как в детстве, так и в зрелом возрасте.

Проблемы можно решить только в том случае, если общество осознает их. Поэтому результаты исследования женского здоровья Эстонии являются важной информацией как для гинекологов, так и для других медицинских работников. В дополнение к этому, углубленный анализ исследования, безусловно, является основой для политики и научных публикаций, затрагивающих эту область.

Возвращаясь к исследованию 2014 года, можно сказать, что его выводы о насилии послужили основой для докторской диссертации, посвященной влиянию насилия на здоровье женщин. Кроме того, мы можем сравнить эстонские показатели с европейскими показателями и данными других стран, т. е. получить ясность о том, как обстоят дела по сравнению с другими обществами, что требует внимания и что мы можем улучшить.

Чтобы обеспечить лучшую медицинскую помощь женщинам, необходимо знать и понимать женщин. Каждая женщина, ее жизнь и ее выбор уникальны, поэтому голос каждой женщины ценен для нас. Чем больше приглашенных женщин примут участие в опросе, тем правдивее будет общая картина, которая поможет сформировать решения на ближайшие десять лет.

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