ВРАЧ-ГИНЕКОЛОГ ⟩ Какие цели ставятся стартующим в Эстонии исследованием здоровья женщин?

Нам, врачам, важно, чтобы принимаемые решения и формирующиеся взгляды в отношении женского здоровья были обоснованы. Для достижения лучшего общего сексуального и репродуктивного здоровья необходимо развивать доступ к услугам, понимать и защищать права, связанные с сексуальным здоровьем, а также уважать свободу каждого человека принимать решения о своей сексуальности. При этом необходимо выяснить, существуют ли - и какие именно - политические, правовые, экономические или иные препятствия в обеспечении этих прав.

Исследование здоровья женщин Эстонии проводится каждые десять лет. Первое исследование было организовано исследовательской группой женской клиники Тартуского университета в 2004 году совместно с финскими учеными, второе мы провели в 2014 году, а исследование 2024 года, проводимое в сотрудничестве с Министерством социальных дел, начнется 16 января. Эти знания, собираемые каждые десять лет, позволяют получить ценный обзор изменений в сексуальном здоровье и поведении эстонских женщин, а также их потребностей и ожиданий от системы и политики здравоохранения.

На этот раз мы включили в опрос 12 456 женщин в возрасте от 16 до 59 лет, а учитывая, что в опросах 2004 и 2014 годов участвовали 5 190 и 5 233 женщины соответственно, можно сказать, что на этот раз это будет самое обширное исследование, которое мы когда-либо проводили в отношении женского здоровья.