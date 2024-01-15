Британцы ограбили музей в Швейцарии, чтобы расплатиться с долгами

По данным швейцарской прокуратуры, в июне 2019 года трое злоумышленников проникли в Музей искусства Дальнего Востока в Женеве, взломав входную дверь, сообщает BBC News.

В ходе ограбления были украдены две китайские вазы XIV века и чаша.

Сегодня британские граждане Стюарт и Луи Ахерны признались в женевском суде в своей причастности к ограблению.

Ахернам, проживающим в юго-восточном Лондоне, предъявлены обвинения в краже, незаконном проникновении и нанесении ущерба имуществу.

Согласно данным следствия, вскоре после ограбления братья отправились в Гонконг, чтобы попытаться продать один из украденных артефактов на аукционе за 80 000 фунтов стерлингов.

В 2022 году британский министр внутренних дел одобрил экстрадицию братьев в Швейцарию, несмотря на активное противодействие их адвокатов.

Как рассказал суду 34-летний Луи, он приехал в Женеву за несколько дней до ограбления «заранее исследовать возможности проникновения в музей».

В свою очередь, 45-летний Стюарт признался, что забронировал автомобиль в компании Avis, использованный при ограблении, на свое имя.

Оба брата в ходе заседания в женевском Дворце правосудия отказались назвать имя третьего сообщника.

По словам Стюарта, подельника использовали «как пешку в ограблении».

Председательствующий судья отклонил поступившую в последнюю минуту просьбу адвокатов о проведении судебного процесса за закрытыми дверями.