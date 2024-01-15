Более 20 финских компаний экспортируют в Россию товары военного назначения

Согласно таможенным данным, полученным редакцией журналистских расследований Yle MOT, финские компании экспортируют в Россию продукцию, относящуюся к важнейшим предметам военного назначения. Они поставляют в РФ, в частности, высокие технологии и другую продукцию, необходимую ей на войне в Украине. MOT удалось найти более 20 таких компаний, сообщает Yle.
Это небольшие логистические и экспедиторские фирмы, принадлежащие лицам российского происхождения. Они работают в неприметных ангарах и небольших офисах, особенно на юго-востоке Финляндии недалеко от восточной границы и в Вантаа, где есть аэропорт и крупные логистические центры.
Клиенты этих компаний связаны с российской военной промышленностью или разведывательными органами, такими как ФСБ.
В ФСБ похвалили за хорошее сотрудничество
Например, компания, расположенная недалеко от Лаппеенранта, отправила в Россию множество посылок. Согласно таможенным данным, клиентам были экспортированы датчики, дизельные двигатели, топливные насосы и трансмиссионное оборудование
Части аналогичных товаров были обнаружены в уничтоженном российском оружии и транспортных средствах в Украине.
Международная группа исследователей отнесла эти продукты к важнейшим компонентам. Отчет о критических компонентах был подготовлен аналитическим центром при Киевской школе экономики и группой экспертов, созданной по инициативе администрации президента Украины.
Эти компоненты, по мнению ученых, играют важнейшую роль в ударном потенциале российской армии. Лишь некоторые из них попали под санкции Запада, что упростило их экспорт в Россию.
По данным МОТ, две российских компании-клиента предприятия из Лаппеенранта связаны с ФСБ. Данные о государственных закупках в России свидетельствуют о том, что эти компании, действующие в РФ, сотрудничали с российской службой безопасности. Одна их этих компаний опубликовала на своем сайте благодарственные письма, в которых ФСБ хвалит ее за хорошее сотрудничество.
Оптические устройства, вольтметры и детали двигателей
Финские компании также поставляют России оборудование, пригодное для военных исследований, разработки продуктов и разведки. Например, оборудование для анализа сигналов, синтезаторы частот, детали для печатных плат, оптические устройства и вольтметры.
Некоторые экспортируемые товары, такие как детали двигателей, подшипники и клапаны, также являются относительно повседневными. Для функционирования российской военной машины требуется не только оружие.
Компании, действующие в Финляндии, либо экспортировали товары напрямую в Россию, либо выступали в роли посредника между иностранным продавцом и российским покупателем. В этом случае финская компания отвечает за отправку грузов, то есть хранение и оформление необходимых документов.
Товары из Финляндии также были отправлены в Россию через другие страны, и в этом случае Финляндия может не фигурировать в таможенных данных.
За несколько недель до начала войны финская компания отвечала за поставки на сумму более десяти миллионов евро заказчику, связанному с российской оборонной промышленностью. Поставки включали видеокамеры, жесткие диски и другую электронику.
После вторжения России в Украину компания начала организовывать аналогичные поставки товаров из Финляндии в Узбекистан, с помощью которого Россия, как известно, обходит санкции.
Неизвестно, использовали ли российский военный аппарат и службы безопасности продукцию, экспортируемую именно из Финляндии. Однако, согласно отчету МОТ, по крайней мере девять российских клиентов финских компаний имеют прямые связи с российскими разведывательными службами или оборонной промышленностью.
МОТ связался с представителями нескольких компаний, но ни одна из них не согласилась дать интервью. Однако некоторые представители руководства компаний согласились побеседовать. Они отрицали нарушение санкций и поддержку российских военных сил.
Помимо таможенной статистики, деятельность компаний расследовалась на основе коммерческого реестра, материалов предварительного расследования полиции и судебных документов. Таможенные данные были получены от иностранного коммерческого оператора. Таможенная служба Финляндии не раскрывает данные конкретных компаний.
Компании отрицают, что знают о связях своих клиентов в России
Финские компании отрицают, что им известно о контактах их клиентов с российской оборонной промышленностью и разведывательными службами.
Например, одна из действующих в Финляндии компаний поставляла оборудование для измельчения меди и полипропиленовые изделия российской компании, в число партнеров которой входят компании, производящие самолеты радиолокационного наблюдения и зенитные ракетные системы.
Ее исполнительный директор говорит, что он не изучал связи своих клиентов, потому что сделать это было бы очень сложно. Он соглашается, что нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, где в итоге оказываются товары.
Другая финская компания экспортировала, в частности, кусачки для резки проволоки и металлообрабатывающее оборудование российской компании, в число партнеров которой входит завод по производству разведывательных самолетов и фронтовых бомбардировщиков.
Российский предприниматель, проживающий в Финляндии, говорит, что знает своих клиентов уже много лет и доверяет им.
«Я на сто процентов уверен, что наши товары не попадают в использование оборонной промышленности», - говорит он.
Третья компания экспортировала газовые двигатели и компрессоры, подходящие для электростанций, компании, клиентами которой являются Пограничная служба ФСБ в оккупированном Россией Крыму и завод по производству электродвигателей для дронов. Завод входит в связанную с санкциями группу, которая производит системы, используемые для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Россия использовала их в Украине.
Компании, с которыми связался МОТ, заявляют, что санкции разрушили бизнес. Некоторые говорят, что отправили своих сотрудников в принудительный отпуск или вовсе решили закрыться.
По крайней мере четыре компании, не указанные в отчете МОТ, находятся под уголовным преследованием.
Россия может требовать помощи от своих граждан, живущих в других странах
Осознанно ли российские компании в Финляндии поддерживают военную машину Путина? Или это просто погоня за экономической выгодой и безразличие? По результатам расследования, трудно сказать.
Работе российских властей способствует тот факт, что все граждане страны, включая лиц с двойным гражданством, по закону обязаны помогать органам безопасности.
«Россия может заставить своих граждан сотрудничать с властями РФ, угрожая административным штрафом или тюремным заключением и чиня другие препоны в случае, если те не согласятся», - говорит Микко Порвали, специалист по разведке.
В отчете МОТ он комментирует деятельность России в целом и не высказывает свою позицию в отношении компаний, ставших объектом расследования.