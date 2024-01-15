Более 20 финских компаний экспортируют в Россию товары военного назначения

МОТ связался с представителями нескольких компаний, но ни одна из них не согласилась дать интервью. Однако некоторые представители руководства компаний согласились побеседовать. Они отрицали нарушение санкций и поддержку российских военных сил.

Помимо таможенной статистики, деятельность компаний расследовалась на основе коммерческого реестра, материалов предварительного расследования полиции и судебных документов. Таможенные данные были получены от иностранного коммерческого оператора. Таможенная служба Финляндии не раскрывает данные конкретных компаний.

Компании отрицают, что знают о связях своих клиентов в России

Финские компании отрицают, что им известно о контактах их клиентов с российской оборонной промышленностью и разведывательными службами.

Например, одна из действующих в Финляндии компаний поставляла оборудование для измельчения меди и полипропиленовые изделия российской компании, в число партнеров которой входят компании, производящие самолеты радиолокационного наблюдения и зенитные ракетные системы.

Ее исполнительный директор говорит, что он не изучал связи своих клиентов, потому что сделать это было бы очень сложно. Он соглашается, что нельзя сказать со стопроцентной уверенностью, где в итоге оказываются товары.

Другая финская компания экспортировала, в частности, кусачки для резки проволоки и металлообрабатывающее оборудование российской компании, в число партнеров которой входит завод по производству разведывательных самолетов и фронтовых бомбардировщиков.

Российский предприниматель, проживающий в Финляндии, говорит, что знает своих клиентов уже много лет и доверяет им.