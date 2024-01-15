В огне погибли два человека, два дома сгорели дотла

Этот пожар обнаружил случайный прохожий около восьми часов утра. По словам звонившего в Центр тревоги, в окне было видно, как пламя тянулось к потолку. Спасатели приступили к тушению в 8:08. В 8:12 спасатели с помощью снаряжения для защиты от дыма вынесли из помещения 84-летнюю женщину. Она получила очень сильные ожоги. Скорая помощь отвезла ее в больницу, где она скончалась в тот же вечер.