Яанус Рийбе: Центристская партия остается сильной, несмотря на покинувших ее политиков

Шесть депутатов покинули фракцию Центристской партии в Рийгикогу и пытались реализовать давний план конкурентов по развалу Центристской партии. Депутаты Рийгикогу покинули свою партию и отвернулись от избирателей, но реальные причины неизвестны. Их выход, похоже, связан с будущими политическими соглашениями, а не с идеологическими разногласиями, считает председатель округа Кристийне Центристской партии Эстонии Яанус Рийбе.
Они сами признались, что вели переговоры с разными партиями. Некоторые политические конкуренты уже смогли порадоваться, увидев в этом возможность сформировать новую правящую коалицию в правительстве. Однако лидер Партии реформ Кая Каллас также быстро развеяла эту надежду, подтвердив, что новая коалиция не будет сформирована и что об этих уходах говорили уже давно. Это вызывает еще больше вопросов.
Полное изменение своих взглядов бывшими центристами удивляет, поскольку результатом политики нынешнего правительства является падение экономики, повышение налогов и сокращение пособий. Эстонские семьи беднеют, предприятия разоряются, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь народу и объединить все силы внутри Центристской партии, депутаты решили покинуть ее. Избиратели Центристской партии голосовали за взгляды и программу партии, а не за политику правительства Партии реформ. Грустно и смешно сейчас наблюдать, как бывшие центристы в одночасье начинают восхвалять политику своих бывших политических оппонентов.
Если идеология и программа Центристской партии больше не близка, то необходимо публично сообщить об этом своим избирателям и признать это, не нужно искусственно искать причины. Люди уходили из Центристской партии и раньше, но присоединилось к нам куда больше людей, чем вышло. Бывают периоды, когда после массовых выходов из партии следовал приход партии к власти как в Таллинне, так и в стране в целом. Центристская партия доказала, что она может пережить трудные моменты и стать еще более сплоченной и успешной.
Сегодня рейтинг Центристской партии стабилизировался, опередив Социал-демократическую партию и «Ээсти 200», но все еще немного ниже Партии реформ. Рейтинг Партии реформ явно падает. Коалиционную партию поддерживают 34,3 процента респондентов, а поддержка оппозиционных партий выросла до 61 процента. Нынешняя ситуация предлагает Центристской партии прекрасную возможность!
Предсказываемое аналитиками превращение Центристской партии в нишевую, увеличит вес крайних сил в эстонской политике. Центристская партия является единственной реальной политической силой, которая действует как уравновешивающая сила. Партия сумела объединить разные национальности и языковые группы, преодолевая национальные и языковые границы. Центристская партия выступает за возможности для среднего класса и малообеспеченных слоев населения и хочет увеличить взносы на образование и поддержку семей, повысить пенсии и поддержать людей по всей Эстонии, а не только в больших городах.
Мы все являемся свидетелями того, как EKRE и Партия реформ продолжают поляризацию политической системы. Центристская партия может предложить реальные решения проблем, стоящих перед Эстонией, сохраняя при этом баланс и сплоченность в обществе.
Ходили слухи, что Центристская партия разваливается. Это неправда. Сегодня Центристская партия насчитывает почти 13 000 членов, и мы продолжаем бороться за политику, которая в первую очередь для людей. Для этого надо менять правительство государства, а не переходить к ним.
Нет необходимости опасаться, что колеса Центристской партии остановятся, даже если некоторые бывшие члены партии решили присоединиться к политическим оппонентам. Политическая партия по-прежнему стоит за благополучие и сбалансированное развитие Эстонии.