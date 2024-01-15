Яанус Рийбе: Центристская партия остается сильной, несмотря на покинувших ее политиков

Они сами признались, что вели переговоры с разными партиями. Некоторые политические конкуренты уже смогли порадоваться, увидев в этом возможность сформировать новую правящую коалицию в правительстве. Однако лидер Партии реформ Кая Каллас также быстро развеяла эту надежду, подтвердив, что новая коалиция не будет сформирована и что об этих уходах говорили уже давно. Это вызывает еще больше вопросов.

Полное изменение своих взглядов бывшими центристами удивляет, поскольку результатом политики нынешнего правительства является падение экономики, повышение налогов и сокращение пособий. Эстонские семьи беднеют, предприятия разоряются, а безработица растет. Вместо того чтобы прийти на помощь народу и объединить все силы внутри Центристской партии, депутаты решили покинуть ее. Избиратели Центристской партии голосовали за взгляды и программу партии, а не за политику правительства Партии реформ. Грустно и смешно сейчас наблюдать, как бывшие центристы в одночасье начинают восхвалять политику своих бывших политических оппонентов.