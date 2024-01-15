Главного фигуранта дела ERIAL приговорили к реальному лишению свободы

Харьюский уездный суд в понедельник, 15 января, огласил приговор по делу кредитно-сберегательного кооператива ERIAL и приговорил его главного фигуранта Илью Дягелева к реальному лишению свободы.
Суд признал учредителя ERIAL Илью Дягелева виновным в инвестиционном мошенничестве, растрате и взяточничестве и приговорил его к пяти годам реального лишения свободы. Из этого срока суд вычел один год и один месяц содержания под стражей. Суд также наложил запрет на ведение бизнеса сроком на три года.
Суд приговорил члена совета директоров ERIAL Даниэлу Дальберг-Дягелеву к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, Даниэля Невского, владельца OÜ Transpire, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев, а его компанию Transpire - к штрафу в размере 10 000 евро.
Суд также обязал обвиняемых выплатить сотни тысяч евро.
Роберта Хирви, обвинявшегося в подделке документов, суд оправдал по всем пунктам. Суд в понедельник огласил резолютивную часть приговора.
Судебный процесс по делу ERIAL начался в октябре 2021 года. Согласно обвинению, учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL Илья Дягелев и член правления Даниэла Дальберг-Дягелева совершили инвестиционное мошенничество и представили ложные данные о деятельности кредитно-сберегательного общества ERIAL.
Путем мошенничества вкладчикам и общественности было создано ошибочное представление о действительном имущественном положении общества, в числе прочего и для того, чтобы приобщить новые вклады и выдавать кредиты в большем объеме.
Обвинение в совершении присвоения было предъявлено по факту того, что Илья, Даниэла, Даниэль Невский и ТОО Transpire OÜ при пособничестве Софьи Певзнер-Белощицкой при помощи искусственных искажений цен сделок по недвижимости присвоили из кредитно-сберегательного общества почти миллион евро.
Помимо этого, Даниэла обвиняется в представлении пайщикам и аудиторам ложных данных о кредитно-сберегательном обществе ERIAL, Кристийна Ковалевич и Роберт Хирви обвиняются в подделке документов, а Софья в оказании пособничества подделке документа и использовании поддельного документа.
По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, на основании собранных в ходе уголовного производства доказательств прокуратура убеждена в том, что член правления и учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL при размещении вкладов не действовали в интересах вкладчиков или же кредитно-сберегательного общества ERIAL.
«По нашей оценке, они исходили из личной выгоды и в ходе этого лишили вкладчиков права голоса в принятии решений кредитно-сберегательного общества. Согласно обвинению, во главе с Ильей без законного основания из кредитно-сберегательного общества ERIAL было выведено более миллиона евро», - сказала Нурм.
«Вклад всегда должен быть взвешенным финансовым решением. Кредитно-сберегательное общество обещало, например, по сравнению с банком более высокую прибыльность, но этому сопутствует и большая обязанность и ответственность вкладчиков за наблюдение за своим вкладом. Помимо прибыльности необходимо следить и за тем, куда в действительности вкладываются деньги, а также нельзя забывать и о том, что в случае кредитно-сберегательного общества именно вкладчики являются теми, кто должен защищать свои интересы», - добавила Нурм.
Илье Дягелеву также было предъявлено обвинение во взяточничестве, а Дмитрию Полякову - во взяточничестве в крупном размере. Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Поляков, будучи сотрудником полиции, передал Илье Дягелеву профессиональную информацию в обмен на взятку.
Дмитрий Поляков уже осужден в рамках процедуры признания вины, а Софья Певзнер-Белощицкая и Кристина Ковалевич взяли на себя финансовую ответственность в виде отсрочки.
Дмитрий Поляков был обвинен во взяточничестве, по мировому соглашению обязан выплатить полученную в качестве взятки сумму в доходы государства - и он приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.
Кристина Ковалевич была обвинена в подделке документов, а Софья Певзнер-Белощицкая - в пособничестве в подделке и использовании поддельного документа, а также в пособничестве в растрате.
Софья Певзнер-Белощицкая и Кристина Ковалевич выплатили по мирному соглашению 2 300 евро и 1 200 евро соответственно.