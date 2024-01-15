Главного фигуранта дела ERIAL приговорили к реальному лишению свободы

Помимо этого, Даниэла обвиняется в представлении пайщикам и аудиторам ложных данных о кредитно-сберегательном обществе ERIAL, Кристийна Ковалевич и Роберт Хирви обвиняются в подделке документов, а Софья в оказании пособничества подделке документа и использовании поддельного документа.

По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, на основании собранных в ходе уголовного производства доказательств прокуратура убеждена в том, что член правления и учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL при размещении вкладов не действовали в интересах вкладчиков или же кредитно-сберегательного общества ERIAL.

«По нашей оценке, они исходили из личной выгоды и в ходе этого лишили вкладчиков права голоса в принятии решений кредитно-сберегательного общества. Согласно обвинению, во главе с Ильей без законного основания из кредитно-сберегательного общества ERIAL было выведено более миллиона евро», - сказала Нурм.

«Вклад всегда должен быть взвешенным финансовым решением. Кредитно-сберегательное общество обещало, например, по сравнению с банком более высокую прибыльность, но этому сопутствует и большая обязанность и ответственность вкладчиков за наблюдение за своим вкладом. Помимо прибыльности необходимо следить и за тем, куда в действительности вкладываются деньги, а также нельзя забывать и о том, что в случае кредитно-сберегательного общества именно вкладчики являются теми, кто должен защищать свои интересы», - добавила Нурм.

Илье Дягелеву также было предъявлено обвинение во взяточничестве, а Дмитрию Полякову - во взяточничестве в крупном размере. Согласно обвинительному заключению, Дмитрий Поляков, будучи сотрудником полиции, передал Илье Дягелеву профессиональную информацию в обмен на взятку.

Дмитрий Поляков уже осужден в рамках процедуры признания вины, а Софья Певзнер-Белощицкая и Кристина Ковалевич взяли на себя финансовую ответственность в виде отсрочки.

Дмитрий Поляков был обвинен во взяточничестве, по мировому соглашению обязан выплатить полученную в качестве взятки сумму в доходы государства - и он приговорен к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно.

Кристина Ковалевич была обвинена в подделке документов, а Софья Певзнер-Белощицкая - в пособничестве в подделке и использовании поддельного документа, а также в пособничестве в растрате.

Софья Певзнер-Белощицкая и Кристина Ковалевич выплатили по мирному соглашению 2 300 евро и 1 200 евро соответственно.