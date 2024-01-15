СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Руководитель Rail Baltica: самые сложные участки строительства – в Таллинне в Юлемисте, городе Пярну и в болоте Ряэма

Об этих и других трудностях Улла Лянтс разузнала в студии Postimees.

– Строительство железнодорожной линии Rail Baltica наконец начнется этой весной, завершится ли оно к 2030 году?

– Это, несомненно, то, во что мы верим сами, и то, ради чего мы работаем каждый день. Некоторые препятствия, которые между делом возникли, к нынешнему времени устранены, и наладился вполне конкретный ход вещей. Тендеры увенчаются контрактами, и работы начнутся уже ранней весной.

– Но ведь на самом деле эта железная дорога должна была быть готова уже в 2026 году, а сейчас мы говорим про 2030 год, да и то, не о полностью завершенной трассе, как это планировалось изначально. Что останется невыполненным по сравнению с первоначальным планом?

– Пожалуй, правильнее было бы сказать, что все, что было обещано, будет выполнено. К 2030 году должно быть создано магистральное сообщение через страны Балтии. Это также приводит к рациональному выбору промежуточных решений по мере роста спроса. Сегодня мы предложили решение, при котором, например, к 2030 году не обязательно построить две основные дороги на протяжении всех стран Балтии, достаточно одного, и на отдельных отрезках двух путей. Это такие обычные инвестиционные решения, которые принимаются исходя из того, как растет спрос в данный момент.

– Почему не все будет построено, не успеваете, или это вопрос денег?