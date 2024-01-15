«Новости в 7» за 15 января: денег для учителей нет, забастовка может продлиться месяц; политэмигранты из России расскажут правду; реконструкция победы над «красными» в 1919 году и празднуем Старый Новый год по-особенному

Сегодня в выпуске:

- До забастовки педагогов осталась ровно неделя. Чем увенчалась новая попытка правящей коалиции достичь компромисса по зарплате с учителями, выясняла наш корреспондент

- Это важно: женщин приглашают на бесплатное маммографическоe обследование; новое извержение вулкана в Исландии и за информацию о грабителях магазина обещают в награду квадрокоптер

- Живущие в Эстонии российские оппозиционеры намерены привлечь больше внимания западной общественности к внутриполитическим проблемам в России. На первом открытом форуме, которые планируется проводить еженедельно, побывала наша съемочная группа

- 105 лет назад, в январе 1919 года, армию Советской России, или красных, начали выбивать из Эстонии в ходе Освободительной войны. 16 января у усадьбы Пагари произошел кровопролитный бой, после которого город Йыхви был освобожден. В память об этом военно-исторические клубы устроили в Ида-Вирумаа реконструкции битвы при Пагари.

- Это интересно: в Южной Эстонии слепили рекордного снеговика; машина эстонского экипажа сгорела дотла на ралли «Дакар» и с чего началась предвыборная кампания Дональда Трампа в штате Айова

- Красная икра, салат «Оливье» по особенному рецепту, торт «медовик» и другие лакомства, а также гадания и предсказания. Наш корреспондент посетила празднование Старого Нового года, прошедшее в элегантной и уютной атмосфере

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 января.