Январский призыв в Силы обороны охватил почти 700 молодых людей

Будущие призывники начнут службу в подразделениях по всей Эстонии, в том числе в военной полиции, киберкомандовании, военно-морском флоте, 1-й и 2-й пехотных бригадах дивизии, артиллерийском батальоне, батальоне логистики и батальоне штаба и связи.

Генеральный директор департамента Ану Раннавески сообщила, что срочная служба поможет молодым людям заложить основу для карьеры в сфере государственной обороны и приобрести навыки, которые высоко ценятся на рынке труда.

«Устойчивость к стрессам, умение работать в команде, лидерские качества и быстрая адаптация - качества, которые полезны в любой сфере жизни, а также помогают успешно справляться с трудностями в жизни в целом», - сказала она.

Срочная служба для призванных в январе продлится в общей сложности 11 месяцев, за это время будут подготовлены будущие лидеры и специалисты для Сил обороны. Ожидается, что к юношам присоединятся еще восемь девушек, а также учащиеся двух классов.

Среди них молодые люди из Кехтнаского центра профессионального обучения и Таллиннского центра промышленного обучения, которые будут совмещать школьную практику и военную службу в Киберкомандовании.

На срочную службу в Силы обороны призывают три раза в год. Следующий призыв состоится 15-17 июля.