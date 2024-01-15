Во время рейда полицейские поймали 11-летнего водителя

По словам руководителя Вильяндиской патрульной службы Сильвера Симусте, подобные рейды, в которых помогают полицейские другого уезда, организуются примерно раз в месяц, помимо собственных рейдов Вильяндиского отделения полиции. В субботу были обнаружены шесть нетрезвых водителей, двое из которых были настолько пьяны, что понесли уголовную ответственность.

Симусте сказал, что, хотя на этот раз, к счастью, ничего очень драматичного обнаружено не было, полиция может остаться довольной результатами рейда только тогда, когда во всех колонках можно поставить ноль. «Два водителя, у которых было обнаружено опьянение, находились в состоянии уголовного опьянения, так что мы не можем быть удовлетворены этим», - сказал Симусте.