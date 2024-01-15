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Во время рейда полицейские поймали 11-летнего водителя

Трийн Лойде
, Редактор мнений Sakala
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В субботу Вильяндиское отделение полиции с помощью тартуских коллег организовало рейд, в ходе которого были пойманы как пьяные водители, так и водители без прав. Иллюстративное фото.
В субботу Вильяндиское отделение полиции с помощью тартуских коллег организовало рейд, в ходе которого были пойманы как пьяные водители, так и водители без прав. Иллюстративное фото. Фото: Sander Ilvest

В субботу сотрудники Вильяндиского отделения полиции совместно с дорожным патрулем Тартуского отделения полиции проверили на трезвость и соответствие автомобилей требованиям около тысячи водителей в Вильяндимаа. Помимо нескольких пьяных и не имеющих прав водителей, за рулем был обнаружен 11-летний ребенок.

По словам руководителя Вильяндиской патрульной службы Сильвера Симусте, подобные рейды, в которых помогают полицейские другого уезда, организуются примерно раз в месяц, помимо собственных рейдов Вильяндиского отделения полиции. В субботу были обнаружены шесть нетрезвых водителей, двое из которых были настолько пьяны, что понесли уголовную ответственность.

Симусте сказал, что, хотя на этот раз, к счастью, ничего очень драматичного обнаружено не было, полиция может остаться довольной результатами рейда только тогда, когда во всех колонках можно поставить ноль. «Два водителя, у которых было обнаружено опьянение, находились в состоянии уголовного опьянения, так что мы не можем быть удовлетворены этим», - сказал Симусте.

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