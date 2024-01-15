Во время рейда полицейские поймали 11-летнего водителя

В субботу сотрудники Вильяндиского отделения полиции совместно с дорожным патрулем Тартуского отделения полиции проверили на трезвость и соответствие автомобилей требованиям около тысячи водителей в Вильяндимаа. Помимо нескольких пьяных и не имеющих прав водителей, за рулем был обнаружен 11-летний ребенок.
По словам руководителя Вильяндиской патрульной службы Сильвера Симусте, подобные рейды, в которых помогают полицейские другого уезда, организуются примерно раз в месяц, помимо собственных рейдов Вильяндиского отделения полиции. В субботу были обнаружены шесть нетрезвых водителей, двое из которых были настолько пьяны, что понесли уголовную ответственность.