В ночь на вторник дорожные условия в Эстонии заметно ухудшатся

В понедельник во второй половине дня основные и второстепенные шоссе были покрыты снегом, местами гололед, местами слякоть.

Согласно прогнозу погоды, в понедельник вечером будет пройдет снег, по многим местам метель. Северный ветер усилится до 20 м/сек.

Ночью по всей Эстонии ожидается снегопад и метель, на дорогах будет очень скользко, видимость ухудшится.

«Обратите внимание, что ограничение максимальной скорости не является обязательным и не подходит для движения в ветреную, снежную и скользкую погоду», - говорится в сообщении Департамента транспорта.