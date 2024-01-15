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В ночь на вторник дорожные условия в Эстонии заметно ухудшатся

rus.postimees.ee
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Зимние дорожные условия.
Зимние дорожные условия. Фото: MARKKU OJALA/EPA

Департамент транспорта предупреждает, что в ночь на вторник дорожные условия в Эстонии заметно ухудшатся.

В понедельник во второй половине дня основные и второстепенные шоссе были покрыты снегом, местами гололед, местами слякоть.

Согласно прогнозу погоды, в понедельник вечером будет пройдет снег, по многим местам метель. Северный ветер усилится до 20 м/сек.

Ночью по всей Эстонии ожидается снегопад и метель, на дорогах будет очень скользко, видимость ухудшится.

«Обратите внимание, что ограничение максимальной скорости не является обязательным и не подходит для движения в ветреную, снежную и скользкую погоду», - говорится в сообщении Департамента транспорта.

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