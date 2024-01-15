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СЕРЬЕЗНОЕ ДТП ⟩ В Ида-Вирумаа грузовик вылетел с дороги и опрокинулся на бок

Лийза Эхамаа
, журналист
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В понедельник, 15 января, около 18:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что недалеко от Люганузе в Ида-Вирумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По словам пресс-секретаря полиции, цистерна, следовавшая из Кивиыли в направлении Йыхви, вылетела с дороги в кювет и затем перевернулась на бок.

39-летний мужчина, управлявший грузовиком, получил травмы и был доставлен в больницу скорой помощью. Дорога на месте аварии была скользкой. Цистерна перевозила топливное масло, которое в результате аварии вылилось. Спасатели занимаются его откачкой.

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