СЕРЬЕЗНОЕ ДТП ⟩ В Ида-Вирумаа грузовик вылетел с дороги и опрокинулся на бок

В понедельник, 15 января, около 18:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что недалеко от Люганузе в Ида-Вирумаа произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По словам пресс-секретаря полиции, цистерна, следовавшая из Кивиыли в направлении Йыхви, вылетела с дороги в кювет и затем перевернулась на бок.
39-летний мужчина, управлявший грузовиком, получил травмы и был доставлен в больницу скорой помощью. Дорога на месте аварии была скользкой. Цистерна перевозила топливное масло, которое в результате аварии вылилось. Спасатели занимаются его откачкой.