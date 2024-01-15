Пн, 15.01.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Новая организация работы в отделении неотложной помощи может сбить с толку пациентов, обращающихся за помощью

Йенс Раавик
, журналист
Copy
В отделение неотложной помощи Клиники Тартуского университета теперь заходить нужно с того же места, но после первой двери пациента ждут логисты и новые приемные.
В отделение неотложной помощи Клиники Тартуского университета теперь заходить нужно с того же места, но после первой двери пациента ждут логисты и новые приемные. Фото: Margus Ansu

В понедельник утром, 15 января, пациент, посетивший отделение неотложной помощи (EMO) Клиники Тартуского университета, пожаловался, что, хотя ему приходилось неоднократно там бывать, такого хаоса он еще не видел: пациенты с ограниченной подвижностью и болью бродили по зданию, а сотрудникам, похоже, тоже было сложно ориентироваться.

Пациент также рассказал, что некоторые двери не открывались, и сотрудники бегали в растерянности туда-сюда. Несколько часов спустя одна из сотрудниц регистратуры признала, что утром действительно была напряженная ситуация, но прокомментировать подробнее она не смогла.

Старший врач-преподаватель по специальности неотложной медицины Куйдо Нымм сказал, что утро в EMO по потоку пациентов было обычным. Он подтвердил, что двери были и остаются в рабочем состоянии, однако у входа в EMO начали работать новые кабинеты триажа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх