Новая организация работы в отделении неотложной помощи может сбить с толку пациентов, обращающихся за помощью

В отделение неотложной помощи Клиники Тартуского университета теперь заходить нужно с того же места, но после первой двери пациента ждут логисты и новые приемные.

В понедельник утром, 15 января, пациент, посетивший отделение неотложной помощи (EMO) Клиники Тартуского университета, пожаловался, что, хотя ему приходилось неоднократно там бывать, такого хаоса он еще не видел: пациенты с ограниченной подвижностью и болью бродили по зданию, а сотрудникам, похоже, тоже было сложно ориентироваться.