В понедельник утром, 15 января, пациент, посетивший отделение неотложной помощи (EMO) Клиники Тартуского университета, пожаловался, что, хотя ему приходилось неоднократно там бывать, такого хаоса он еще не видел: пациенты с ограниченной подвижностью и болью бродили по зданию, а сотрудникам, похоже, тоже было сложно ориентироваться.
Для подписчиков
Новая организация работы в отделении неотложной помощи может сбить с толку пациентов, обращающихся за помощью
Пациент также рассказал, что некоторые двери не открывались, и сотрудники бегали в растерянности туда-сюда. Несколько часов спустя одна из сотрудниц регистратуры признала, что утром действительно была напряженная ситуация, но прокомментировать подробнее она не смогла.