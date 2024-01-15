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ЕС опасается, что нападения в Красном море могут привести к росту инфляции

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Европейский комиссар по экономике и финансам Паоло Джентилони.
Европейский комиссар по экономике и финансам Паоло Джентилони. Фото: Mauro Scrobogna

Европейский комиссар по экономике и финансам Паоло Джентилони в понедельник предупредил, что насилие у берегов Красного моря, вызванное атаками хуситов на судоходство, может привести к повышению цен на энергию и инфляции в блоке.

«Мы знаем, что начинаем этот год с умеренным экономическим ростом, некоторыми хорошими новостями о рынке труда, но с увеличивающейся обеспокоенностью в связи с рисками спада, вызванными геополитическими напряжениями», - сказал Джентилони в начале встречи министров финансов Европейского союза.

По словам Джентилони, события у берегов Красного моря в настоящее время, вероятно, не влияют на цены на энергию и инфляцию.

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