ЕС опасается, что нападения в Красном море могут привести к росту инфляции

Европейский комиссар по экономике и финансам Паоло Джентилони в понедельник предупредил, что насилие у берегов Красного моря, вызванное атаками хуситов на судоходство, может привести к повышению цен на энергию и инфляции в блоке.
«Мы знаем, что начинаем этот год с умеренным экономическим ростом, некоторыми хорошими новостями о рынке труда, но с увеличивающейся обеспокоенностью в связи с рисками спада, вызванными геополитическими напряжениями», - сказал Джентилони в начале встречи министров финансов Европейского союза.