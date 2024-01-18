ЭКСПЕРТ ⟩ Эффект полного вовлечения: как создается реклама с дополненной реальностью?

Отдельный пункт - продукты для детей. Любая игрушка может носить образовательный элемент - по AR коду можно посмотреть или послушать историю. Дети могут не только поиграть с плюшевым животным, но и узнать, где он обитает и чем питается. Ну и, конечно, для любого ребенка очень интересно, когда его плюшевый друг «оживает» на экране родительского телефона.

Публикации в журналах: эмоциональная связь

AR коды в журналах - это как волшебная палочка для тех, кто рекламируется на широкую аудиторию. Это новый уровень взаимодействия с аудиторией. Прежде всего, AR коды в журналах представляют моментальный доступ к дополнительной информации. Читатель, сканируя код со страницы, как правило уже погружен в контекст и более восприимчив к информации.

Кроме того, AR коды вносят элемент удивления - wow effect - в привычную среду чтения. Когда читатель видит AR код, у него возникает интерес и желание узнать, что находится за ним. Это создает эмоциональную привязку к рекламному контенту, а ведь все мы знаем, что воздействие через эмоции - очень эффективное.

Ресторанный бизнес: счастливы и клиенты, и сотрудники

Ресторанный бизнес получает двойную выгоду: радость для клиентов и удобство для сотрудников благодаря использованию AR кодов.