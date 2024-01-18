ЭКСПЕРТ ⟩ Эффект полного вовлечения: как создается реклама с дополненной реальностью?

Дополненная реальность становится все более популярной технологией взаимодействия человека и компьютера, так что совершенно неудивительно, что она начинает нахолить применение и в рекламной индустрии. Марина Якауските, специалист в сфере рекламы, пишет о том, что дополненная реальность представляет собой мощный инструмент, объединяющий бизнес и широкую аудиторию через уникальные виртуальные взаимодействия и перспективы.
Дополненная реальность (AR) - не просто технологический трюк, а мощный инструмент для бизнеса и интересный опыт для пользователей. Технология влияет на взаимодействие с клиентами и создает захватывающий виртуальный мир.
Дополненная реальность в рекламе - тренд, которым успешно пользуются, увы, немногие бизнесы. Использование дополненной реальности представляет собой не просто новаторский подход, но и решение для привлечения внимания и удержания интереса клиентов.
Пользователи, сканируя AR коды, вступают в уникальный визуальный опыт, который зачастую превосходит обыденные рекламные приемы. Эта интерактивность не только привлекает внимание, но и стимулирует активные действия со стороны аудитории.
Виртуальная реальность удерживает внимание потребителя на протяжении длительного времени. Она создает опыт, который заставляет клиента задерживаться и взаимодействовать с продуктом дольше, чем это было возможно с использованием традиционных методов рекламы, что подтверждается статистикой.
AR коды, как своего рода мост между реальным и виртуальным мирами, обеспечивают простой и быстрый способ получения информации. Это особенно важно в современном мире, где времени на внимание потребителей становится все меньше.
Более привлекательные продукты
Дополненная реальность создает виртуальные модели продуктов, которые выглядят очень естественно. Это отличный способ дать возможность клиентам рассмотреть товар со всех сторон, для них так проще выбирать.
AR может также пригодиться дизайнерам и архитекторам: технология помогает создать привлекательное портфолио. Теперь они могут не просто показывать статичные изображения своих проектов, а представлять их в виде виртуальных 3D-моделей. Клиенты могут буквально погрузиться в их творчество, оценить детали и стиль работы.
Отдельный пункт - продукты для детей. Любая игрушка может носить образовательный элемент - по AR коду можно посмотреть или послушать историю. Дети могут не только поиграть с плюшевым животным, но и узнать, где он обитает и чем питается. Ну и, конечно, для любого ребенка очень интересно, когда его плюшевый друг «оживает» на экране родительского телефона.
Публикации в журналах: эмоциональная связь
AR коды в журналах - это как волшебная палочка для тех, кто рекламируется на широкую аудиторию. Это новый уровень взаимодействия с аудиторией. Прежде всего, AR коды в журналах представляют моментальный доступ к дополнительной информации. Читатель, сканируя код со страницы, как правило уже погружен в контекст и более восприимчив к информации.
Кроме того, AR коды вносят элемент удивления - wow effect - в привычную среду чтения. Когда читатель видит AR код, у него возникает интерес и желание узнать, что находится за ним. Это создает эмоциональную привязку к рекламному контенту, а ведь все мы знаем, что воздействие через эмоции - очень эффективное.
Ресторанный бизнес: счастливы и клиенты, и сотрудники
Ресторанный бизнес получает двойную выгоду: радость для клиентов и удобство для сотрудников благодаря использованию AR кодов.
Для клиентов это не просто обед или ужин - это настоящее приключение. Они могут узнать всю интересную информацию о блюде: какое вино идеально подходит к нему (а это еще и эффективные допродажи), как готовилось это блюдо и сколько в нем калорий. Интерактивность делает посещение ресторана увлекательным опытом, приносящим клиентам удовольствие.
Для сотрудников ресторана - это инструмент упрощения рабочего процесса. Теперь им не нужно тратить много времени на рассказ о каждом блюде, когда заведение забито битком, не нужно извиняться, что какого-то блюда нет, потому что не привезли продукты; его просто нет в электронном меню. Также не нужно навязчиво предлагать блюдо, которое нужно побыстрее продать - просто эта опция расположена виднее других. Электронное умное меню меняет работу ресторана на 180 градусов.
У дополненной реальности много преимуществ и для ивент-бизнеса. Организаторы событий могут создавать интерактивные точки на мероприятиях. Участники, сканируя коды, получают доступ к расширенной информации о программах, спикерах и возможностях события. Это не только улучшает восприятие программы, но и позволяет персонализировать опыт участников.
Дополненная реальность представляет собой мощный инструмент, объединяющий бизнес и широкую аудиторию через уникальные виртуальные взаимодействия и перспективы, и это - несомненно, тренд 2024 года.